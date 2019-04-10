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«О людях ли пекутся?»: ортопеды-скандалисты из ярославской больницы угодили под служебную проверку

Крупные разборки грядут в сфере здравоохранения

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Скандал начался после того, как ортопед опубликовал открытое письмо

Фото: Игорь Пицын/Facebook.com

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области молниеносно отреагировал на материал 76.RU, где было опубликовано мнение врача из больницы № 2, переживающего за ортопедическое отделение, где он работает. Причём внимание чиновников привлекли не его слова, а ответ главного травматолога региона, который в ответном слове обвинил медиков в некачественной работе.

— А о людях ли пекутся эти врачи-скандалисты? — задались вопросом в департаменте и начали служебную проверку.

Ранее главный травматолог Ярославской области Александр Дегтярёв сообщил журналистам 76.RU, что в больнице № 2 врачи залечили девушку-пациентку до такой степени, что другим медикам теперь придется выхаживать её год или два.

— Наша задача — выяснить все детали случившегося и, если врачи на самом деле нанесли вред здоровью пациента, привлечь к проверке правоохранительные органы, — сообщила официальный представитель Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ольга Силина.

Вся эта история всплыла после того, как врач-ортодонт из ярославской больницы № 2 Игорь Пицын опубликовал в фейсбуке открытое письмо с просьбой о помощи. Доктор обеспокоен тем, что при объединении больниц № 2 и 8 будет закрыто ортопедическое отделение.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

скандалмедицина

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
10 апр 2019 в 15:29

В здравоохранении, в последнее время, всё делается почему-то не во благо , а во вред ! Была хорошая по удобствам приема пациентов взрослая Больница № 5 на ул.Терешковой , которая могла быть примером, на которую могли бы равняться другие клиники...Так ведь нет !! Всё разрушили, расчленили ..и Облздрав уверяет, что сделано лучше чем было (??!)..Теперь вот крушат другие Больнички..И всё-то им сходит с рук..- Депутаты безмолвствуют, митинги запрещены.