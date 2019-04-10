«О людях ли пекутся?»: ортопеды-скандалисты из ярославской больницы угодили под служебную проверку

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области молниеносно отреагировал на материал 76.RU, где было опубликовано мнение врача из больницы № 2, переживающего за ортопедическое отделение, где он работает. Причём внимание чиновников привлекли не его слова, а ответ главного травматолога региона, который в ответном слове обвинил медиков в некачественной работе.



— А о людях ли пекутся эти врачи-скандалисты? — задались вопросом в департаменте и начали служебную проверку.



Ранее главный травматолог Ярославской области Александр Дегтярёв сообщил журналистам 76.RU, что в больнице № 2 врачи залечили девушку-пациентку до такой степени, что другим медикам теперь придется выхаживать её год или два.

