«О людях ли пекутся?»: ортопеды-скандалисты из ярославской больницы угодили под служебную проверку

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области молниеносно отреагировал на материал 76.RU, где было опубликовано мнение врача из больницы № 2, переживающего за ортопедическое отделение, где он работает. Причём внимание чиновников привлекли не его слова, а ответ главного травматолога региона, который в ответном слове обвинил медиков в некачественной работе.
— А о людях ли пекутся эти врачи-скандалисты? — задались вопросом в департаменте и начали служебную проверку.
Ранее главный травматолог Ярославской области Александр Дегтярёв сообщил журналистам 76.RU, что в больнице № 2 врачи залечили девушку-пациентку до такой степени, что другим медикам теперь придется выхаживать её год или два.
— Наша задача — выяснить все детали случившегося и, если врачи на самом деле нанесли вред здоровью пациента, привлечь к проверке правоохранительные органы, — сообщила официальный представитель Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ольга Силина.
Вся эта история всплыла после того, как врач-ортодонт из ярославской больницы № 2 Игорь Пицын опубликовал в фейсбуке открытое письмо с просьбой о помощи. Доктор обеспокоен тем, что при объединении больниц № 2 и 8 будет закрыто ортопедическое отделение.