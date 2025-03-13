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Дороги и транспорт Ярославским автобусам добавили остановки

Ярославским автобусам добавили остановки

Изменения коснулись семи маршрутов

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4 комментария
У семи ярославских автобусов появились новые остановки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ семи ярославских автобусов появились новые остановки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У семи ярославских автобусов появились новые остановки

Источник:

Нескольким ярославским автобусам добавили дополнительные остановки. Об этом сообщило региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта.

«Остановки включены в схемы движения на основании обращений жителей», — пояснили власти.

Новые остановки начали действовать с 10 марта.

Каким автобусам добавили остановки:

  • на междугороднем маршруте № 502 «Ярославль — Углич (Большое Село)» добавлена остановка «ЖК Ярославль Сити» по направлению к автовокзалу;

  • в междугородние маршруты № 504 «Ярославль — Рыбинск» и № 506 «Пошехонье — Ярославль (через Рыбинск)» добавлена остановка «Рождественное»;

  • в пригородный маршрут № 139 «Заволжье — Ярославль (Ярославль Главный)» добавлены остановки «Проспект Толбухина», «ЖК Династия» и «Полиграфкомбинат»;

  • в пригородный маршрут № 139П «Пестрецово — Ярославль (Ярославль Главный)» добавлены остановки «Площадь Юности», «Проспект Толбухина», «ЖК Династия» и «Полиграфкомбинат»;

  • в межмуниципальные маршруты № 155 «Ярославль — Рождествено» и № 159 «Ярославль — Бурмакино» добавлена остановка «Улица Новая».

Напомним, в Ярославле конечные остановки автобусов собираются перенести к торговым центрам.

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Остановка Транспорт Автобус Общественный транспорт
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Комментарии
4
Гость
4 часа
С такими ценами за проезд,люди скоро на велосипедах ездить будут! и верните оплату наличными!
Гость
4 часа
Надо развивать общественный транспорт!
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