Ярославским автобусам добавили остановки

Нескольким ярославским автобусам добавили дополнительные остановки. Об этом сообщило региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта.
«Остановки включены в схемы движения на основании обращений жителей», — пояснили власти.
Новые остановки начали действовать с 10 марта.
Каким автобусам добавили остановки:
на междугороднем маршруте № 502 «Ярославль — Углич (Большое Село)» добавлена остановка «ЖК Ярославль Сити» по направлению к автовокзалу;
в междугородние маршруты № 504 «Ярославль — Рыбинск» и № 506 «Пошехонье — Ярославль (через Рыбинск)» добавлена остановка «Рождественное»;
в пригородный маршрут № 139 «Заволжье — Ярославль (Ярославль Главный)» добавлены остановки «Проспект Толбухина», «ЖК Династия» и «Полиграфкомбинат»;
в пригородный маршрут № 139П «Пестрецово — Ярославль (Ярославль Главный)» добавлены остановки «Площадь Юности», «Проспект Толбухина», «ЖК Династия» и «Полиграфкомбинат»;
в межмуниципальные маршруты № 155 «Ярославль — Рождествено» и № 159 «Ярославль — Бурмакино» добавлена остановка «Улица Новая».
Напомним, в Ярославле конечные остановки автобусов собираются перенести к торговым центрам.