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Город На федеральном ТВ запустили рекламу Ярославской области. Для чего это делается

На федеральном ТВ запустили рекламу Ярославской области. Для чего это делается

Публикуем объяснение от губернатора

476
3 комментария
Ярославскую область рекламируют на федеральном ТВ | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославскую область рекламируют на федеральном ТВ | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославскую область рекламируют на федеральном ТВ

Источник:

С 12 марта Ярославскую область начали рекламировать на федеральных и московских телеканалах. Это делается для привлечения инвесторов в регион. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев во время пресс-конференции с журналистами 13 марта.

«Мы в лидерах по оценке туристической привлекательности. По федеральным данным у нас третье место по ЦФО, девятое место — по России. У нас буквально вчера началась реклама на федеральных и московских каналах, также на телевидении и радио. Началась реклама в первую очередь инвестиционного портала и в определенной степени туристического. Отдельная реклама туристического портала идет в том числе в сапсанах „Санкт-Петербург — Москва“», — рассказал глава региона.

В частности, реклама также направлена на продвижение продажи исторической недвижимости. Напомним, ярославские власти распродают исторические дома, обязуя новых владельцев привести здания в порядок. Там же разрешается открыть кафе, рестораны, отели и другие заведения для проведения досуга.

Как объяснил губернатор Михаил Евраев, активная реклама Ярославской области необходима для привлечения бизнесменов, готовых вложить свои средства в развитие региона.

«У нас с вами программа приватизации только областных объектов составляет 8,5 миллиарда рублей. С муниципальными — более 10 миллиардов рублей. И, конечно, нас с вами интересуют инвестиции. Это и наши инвесторы, а также инвесторы из других регионов. И мы рассчитываем, что к нам придет большое количество инвесторов на восстановление этих зданий, приведение их в порядок, на открытие бизнесов, отелей, ресторанов и т. д.», — отметил глава Ярославской области.

Впервые о планах по приватизации зданий-памятников заговорили в 2023 году. Спустя два года в Ярославле начался переезд чиновников для освобождения недвижимости. Несколько зданий административных органов уже выставлены на продажу. Подробнее об этом рассказали в специальном сюжете.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Круто, наконец то, молодцы! Надоели эти развалины десятилетние пустующие "памятники архитектуры". В "лесном сквере" напротив "Флагмана" снесите/продайте уже холупу тоже....
Гость
1 час
Страшно...
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