Полеты в Турцию и новые выплаты мамам: какие новшества ждать в Ярославской области — заявления губернатора

В четверг, 13 марта, губернатор Ярославкой области Михаил Евраев выступает перед журналистами в КЗЦ «Миллениум». В этой онлайн-трансляции мы публикуем главные заявления главы региона.
Программа на 9 Мая
На пресс-конференции вновь зашла речь о праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В этом году исполняется 80 лет.
«Сейчас идут обсуждения по подготовке празднования 9 Мая, и мы обсуждаем, что будет всё: и парад, и салют, и бессмертный полк, и концерт, и многое другое. Мы сейчас готовимся, чтобы у нас было всё. Понятно, что события могут внести свои коррективы, как это происходит в связи со специальной военной операцией. Но это серьезная дата, и встретить ее надо достойно», — сказал губернатор журналистам.
Масштабная реконструкция стадиона «Спартаковец» в Ярославле должна начаться в этом году, анонсирует губернатор.
Напомним, об обновлении центральной спортивной площадки впервые стало известно в августе 2024 года. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, проект реализуют инвесторы, внебюджетное финансирование составит 300 миллионов рублей.
Ранее мы показывали, как преобразится «Спартаковец».
Проект разрабатывала ярославская компания «Архитектон», известная в городе по эскизному проекту обновленного аэропорта в Туношне, концепции расширения Воинского кладбища, проекту стелы «Город трудовой доблести», размещенной в парке Мира на пересечении проспекта Ленина с улицей Свободы.
Выплаты молодым мамам
Еще одну новую выплату собираются ввести в регионе. Родившим ярославнам хотят платить по 200 тысяч.
«При рождении ребенка мамой в возрасте до 25 лет, второго ребенка — в возрасте до 27 лет, третьего ребенка и последующих детей в возрасте до 29 лет, будет предусмотрена дополнительная выплата в размере 200 тысяч рублей за каждое рождение. Таким образом мы стимулируем рождаемость. Это важно для развития Ярославской области. Мы входим в число традиционно проблемных регионов по этому вопросу. Поэтому нужны дополнительные серьезные меры», — сказал Михаил Евраев.
Соответствующий законопроект правительство Ярославской области намерено внести на рассмотрение региональной думы уже в марте. Предполагается, что действовать новая выплата начнет с 1 января 2026 года.
Напомним, недавно в Ярославской области ввели единовременную выплату для беременных студенток, вставших на учет в женской консультации. Будущие мамы из этой категории могут получить по 100 тысяч рублей.
Давайте отвлечемся от новостной повестки. Какой бы вопрос вы задали губернатору? Пишите свои варианты в комментариях!
Ярославские власти будут искать инвесторов через рекламу на ТВ, радио и в «Сапсанах». Как рассказал Михаил Евраев на встрече с журналистами, по России начали продвигать туристический и инвестиционный порталы области, в частности такая реклама направлена для поиска покупателей исторической недвижимости.
«Нас с вами интересуют инвестиции. Это и наши инвесторы, а также инвесторы из других регионов. И мы рассчитываем, что к нам придет большое количество инвесторов на восстановление зданий, приведение их в порядок, на открытие бизнесов, отелей, ресторанов и т. д.», — отметил глава Ярославской области.
По мнению Михаила Евраева, на строительство третьего моста через Волгу выделено в несколько раз меньше, чем потребуется на реализацию проекта.
«Денег пока только четыре миллиарда, которые заложены в федеральном бюджете на 2026 год. Необходимо ориентировочно около 30 миллиардов. Почему ориентировочно? Потому что от того, как будет идти строительство, зависят индексы стоимости строительства», — объяснил Михаил Евраев.
Очень рассчитываю на то, что проект, который был в генплане Ярославля еще в 1971 году, мы реализуем.
Про третий мост в Ярославле
Еще одна долгожданная стройка вот-вот начнется в Ярославле. Речь идет про третий мост через Волгу.
«Мы вышли из Главгосэкспертизы. Весьма непростое было дело. Сейчас мы должны пройти оценку экономического воздействия. Это последняя стадия перед тем, как мы сможем выйти на торги. Она занимает примерно два-три месяца», — рассказал глава региона во время пресс-конференции с журналистами 13 марта.
Полетим из Туношны в Турцию?
Михаил Евраев также объяснил, почему в ярославском аэропорту стопорится запуск международных рейсов.
«Мы сейчас не можем запустить международные рейсы по одной причине — мы не можем их открыть из-за отсутствия пункта пропуска. Понимаете, двух кабинок мало», — признался он.
По его словам, к лету 2025 года будет завершено проектирование пункта пропуска, затем начнутся строительно-монтажные работы. Стоимость проекта оценивается в 700 миллионов рублей.
«Когда мы это завершим, мы сможем в 2026 году запустить международные и чартерные рейсы. Предполагаются [полеты] на Турцию, на Египет, Узбекистан, Минск и так далее. Не буду перечислять. Мы сможем получить хорошую географию. У нас были готовы к открытию некоторые международные рейсы, но именно пункт пропуска эту работу остановил», — добавил губернатор.
Губернатор также анонсировал расширение взлетно-посадочной полосы в ярославском аэропорту. Сейчас она может принять до 6 самолетов.
«Мы начинаем новую жизнь с точки зрения авиации. В федеральном бюджете заложено порядка 4 миллиардов на реконструкцию, расширение полосы. Это примерно 2027–2029 годы. Летом мы предполагаем завершить работу по проектированию пункта пропуска, затем будут строительно-монтажные работы, которые займут 6–7 месяцев. Это делается для того, чтобы в 2026 году мы могли запустить международные рейсы», — сказал губернатор на встрече с журналистами.
Глава региона отметил, что в дальнейшем будет обсуждаться запуск аэроэкспресса до аэропорта в Туношне.
О реконструкции аэропорта
Губернатор Михаил Евраев завел речь о ярославском аэропорте в Туношне. Глава региона напомнил, что теперь воздушная гавань называется «Золотое кольцо». Ранее аэропорт перешел под управление компании-инвестора «Аэрофьюэлз».
«Проектирование практически завершено. Сейчас заканчивается Главгосэкспертиза. В совокупности с тем, что есть, это будет современный пассажирский терминал-миллионник. Отдельно будет грузовой терминал на 50 тысяч тонн», — рассказал он.
Он также анонсировал начало реконструкции аэропорта. Масштабные работы, которые обещали аж в 2018 году, должны начаться весной 2025 года.
Наша задача — уйти от низких заработных плат, которые нередко встречаются в размере 30–35 тысяч и 25 тысяч рублей.
Центр Ярославля начнут делать пешеходным в 2025 году.
«За один год не завершим, потому что это серьезные, большие работы. Надо целый квартал закрывать под пешеходный центр. И это сильно изменит облик Ярославля в историческом центре. Но в этом году мы начнем, и серьезный объем будет сделан. Подразумевается замена сетей, „чистое небо“, благоустройство», — отметил Михаил Евраев.
Напомним, в планах у властей расширить зону без автомобилей, пешеходными по задумке станут улицы Депутатская, Нахимсона и Андропова. Подробнее о проекте читайте в этом материале.
Новые льготы участникам СВО
Михаил Евраев анонсировал введение новой льготы для участников СВО и их семей. Она будет распространяться на посещение культурных мероприятий.
«Льготы будут действовать на посещение театров, музеев и концертов. Причем в музеи — безлимитно. Театры и концерты — определенный процент от общей заполняемости зала. Также такую же систему будем вводить в наших муниципальных заведениях культуры, не только в областных», — добавил глава Ярославской области.