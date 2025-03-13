Полеты в Турцию и новые выплаты мамам: какие новшества ждать в Ярославской области — заявления губернатора

На пресс-конференции вновь зашла речь о праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В этом году исполняется 80 лет.

«Сейчас идут обсуждения по подготовке празднования 9 Мая, и мы обсуждаем, что будет всё: и парад, и салют, и бессмертный полк, и концерт, и многое другое. Мы сейчас готовимся, чтобы у нас было всё. Понятно, что события могут внести свои коррективы, как это происходит в связи со специальной военной операцией. Но это серьезная дата, и встретить ее надо достойно», — сказал губернатор журналистам.