Встреча Путина со спецпосланником США пройдет за закрытыми дверями

Разговор между гостем из США и Владимиром Путиным состоится в Москве Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа пройдет сегодня вечером, 13 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова. Как передает издание, разговор состоится в закрытом для СМИ формате.

При этом самого разговора между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сегодня не будет, об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Специальный представитель Белого Дома Стив Уиткофф прибыл в Москву днем 13 марта. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила, что Уиткофф прибыл в Москву для того, чтобы склонить Россию к подписанию договора о прекращении огня на Украине.