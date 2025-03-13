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Политика Переговоры России и США Встреча Путина со спецпосланником США пройдет за закрытыми дверями

Встреча Путина со спецпосланником США пройдет за закрытыми дверями

Переговоры состоятся вечером 13 марта

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9 комментариев
Разговор между гостем из США и Владимиром Путиным состоится в Москве | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUРазговор между гостем из США и Владимиром Путиным состоится в Москве | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Разговор между гостем из США и Владимиром Путиным состоится в Москве

Источник:

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа пройдет сегодня вечером, 13 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова. Как передает издание, разговор состоится в закрытом для СМИ формате.

При этом самого разговора между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сегодня не будет, об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Специальный представитель Белого Дома Стив Уиткофф прибыл в Москву днем 13 марта. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила, что Уиткофф прибыл в Москву для того, чтобы склонить Россию к подписанию договора о прекращении огня на Украине.

При этом первый телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом состоялся 12 февраля. После этого страны начали готовиться к личной встрече лидеров государств. Кроме того, в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией с одной стороны и США и Украиной с другой по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

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Путин Переговоры США Трамп СВО Украина
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Комментарии
9
Гость
4 часа
там где есть тайны, там всегда есть что скрывать честные люди гласности и открытости не бояться, у них всё прозрачно
Гость
4 часа
Тайный Междусобойчик грантополучателей - всё как мы любим, всё идёт по Плану Таврического
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