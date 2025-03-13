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Город В Ярославской области участники ВОВ получат выплаты от региона. Сколько

В Ярославской области участники ВОВ получат выплаты от региона. Сколько

Также для участников СВО введут новые льготы

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1 комментарий
В Ярославской области ввели единоразовые выплаты участникам ВОВ | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаВ Ярославской области ввели единоразовые выплаты участникам ВОВ | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В Ярославской области ввели единоразовые выплаты участникам ВОВ

Источник:

В Ярославской области к 80-летию Победы ввели единоразовые выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев во время пресс-конференции с журналистами 13 марта.

«Участникам и инвалидам войны выплатим 50 тысяч рублей, узникам фашизма и блокадникам — по 20 тысяч рублей, труженикам тыла — по 10 тысяч рублей, вдовам участников войны и детям войны — 2 тысячи рублей», — уточнил глава региона.

Также губернатор Михаил Евраев анонсировал введение новой льготы для участников СВО и их семей на посещение культурных мероприятий.

«Льготы будут действовать на посещение театров, музеев и концертов. Причем в музеи — безлимитно. Театры и концерты — определенный процент от общей заполняемости зала. Также такую же систему будем вводить в наших муниципальных заведениях культуры, не только в областных», — добавил глава Ярославской области.

Трансляцию с пресс-конференции губернатора ведем в нашем Telegram-канале. Подключайтесь, чтобы не пропустить ничего важного!

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Льготы Выплаты ВОВ День Победы Льготы участникам СВО
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Есть такая традиция у чиновников, раз в год вспоминать тех кто защищал нашу страну в ВОВ
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