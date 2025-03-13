В Ярославской области участники ВОВ получат выплаты от региона. Сколько

В Ярославской области ввели единоразовые выплаты участникам ВОВ Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











В Ярославской области к 80-летию Победы ввели единоразовые выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев во время пресс-конференции с журналистами 13 марта.

«Участникам и инвалидам войны выплатим 50 тысяч рублей, узникам фашизма и блокадникам — по 20 тысяч рублей, труженикам тыла — по 10 тысяч рублей, вдовам участников войны и детям войны — 2 тысячи рублей», — уточнил глава региона.

Также губернатор Михаил Евраев анонсировал введение новой льготы для участников СВО и их семей на посещение культурных мероприятий.

«Льготы будут действовать на посещение театров, музеев и концертов. Причем в музеи — безлимитно. Театры и концерты — определенный процент от общей заполняемости зала. Также такую же систему будем вводить в наших муниципальных заведениях культуры, не только в областных», — добавил глава Ярославской области.