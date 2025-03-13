«Идем непроторенным путем»: Путин встретился с Лукашенко в Кремле — главное

Во время встречи Путин и Лукашенко затронули вопросы международных отношений Источник: Kremlin.ru











Президент Белоруссии Александр Лукашенко после своего переизбрания впервые прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили как сотрудничество между странами, так и вопросы об урегулировании конфликта с Украиной. Стенограмма переговоров опубликована на сайте Кремля.

«Между Россией и Белоруссией особые отношения: и союзнические, и братские в прямом смысле этого слова, — отметил Владимир Путин. — …Они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, нашего сотрудничества на международной арене».

Александр Лукашенко посыл поддержал и добавил, что Россия и Белоруссия создают уникальное образование в виде Союзного государства, которому не было примеров в истории.

«Идем непроторенным путем, и это всё непросто. Но, как вы говорили, у нас есть хорошее зеркало, где мы видим наши шаги, — это экономика, торгово-экономические отношения. И каждый год — при всех [проблемах], они были и будут, эти проблемы, — мы всё время прирастаем. Это говорит о том, что мы движемся в нормальном направлении», — отметил Лукашенко.

Во время встречи главы государств затронули и геополитические вопросы. Главной темой стали переговоры России и США, а также урегулирование конфликта на Украине. Президент Белоруссии считает, что у США нет плана по урегулированию украинского конфликта, а Вашингтон таким образом просто «зондирует почву».

По его мнению, Украина вряд ли согласится на перемирие. А в вопросе освобождения Курской области лидер Белоруссии уверен больше. Он считает, что это направление будет полностью освобождено в течение нескольких дней. Белорусский лидер также подчеркнул, что США нажали на Киев по вопросу мирного урегулирования, а вот на Россию нажать не получится.

«Россия обладает „большими козырями“ в ситуации на Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Москва „их достанет“, — отметил президент Белоруссии.

Он также добавил, что по конфликту на Украине его страна поддержит Россию.

«Наши люди прекрасно понимают, где наши друзья, а где противники, враги и соперники», — заключил Лукашенко.