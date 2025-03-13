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Недвижимость В Ярославле выставили на продажу популярный фитнес-клуб с бассейном. Фото

В Ярославле выставили на продажу популярный фитнес-клуб с бассейном. Фото

За сколько его продают

664
6 комментариев
Продают фитнес-зал в Ярославле | Источник: «Авито»Продают фитнес-зал в Ярославле | Источник: «Авито»

Продают фитнес-зал в Ярославле

Источник:

В Ярославле продают популярный фитнес-клуб Azimut Fitness на Московском проспекте. Спортзал с бассейном готовы отдать новому собственнику за 24 миллиона рублей.

«Фитнес-клуб прибыльный, есть отчетность. Окупаемость при пессимистическом сценарии — 1,5–2 года. Налоги оплачены, выручка видна», — отмечается в объявлении на «Авито».

Также продавец уточняет, что возможен обмен бизнеса на недвижимость в Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге или Сириусе Краснодарского края.

Фитнес-клуб находится на Московском проспекте, 10/15 | Источник: «Авито»Фитнес-клуб находится на Московском проспекте, 10/15 | Источник: «Авито»
Как уточняется в объявлении, спортзал работает четыре года | Источник: «Авито»Как уточняется в объявлении, спортзал работает четыре года | Источник: «Авито»
По данным продавца, бизнес прибыльный | Источник: «Авито»По данным продавца, бизнес прибыльный | Источник: «Авито»
+1
В клубе есть бассейн, тренажерный комплекс и фитнес-зал | Источник: «Авито»В клубе есть бассейн, тренажерный комплекс и фитнес-зал | Источник: «Авито»

Судя по данным сайта Azimut Fitness, бизнес записан на ярославского предпринимателя Юрия Попова.

ИП Юрий Попов был зарегистрирован в октябре 2024 года в Ростове Великом Ярославской области. Ведущий вид деятельности — работа в сфере фитнес-центров.

Мы позвонили в фитнес-клуб, чтобы проверить информацию о продаже бизнеса. В разговоре с корреспондентом 76.RU администратор Azimut Fitness подтвердила, что собственник выставил спортзал на продажу.

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Комментарии
6
Гость
59 минут
Тренд понятен - спасайся кто может Всё идёт по плану.......
Гость
34 минуты
76 ру превращается в Углический рынок)))то кофеня, то спорт зал, и все с супер окупаемостью))) крысы бегут с корабля первыми!!!)а я коляску продаю детскую дайте мою рекламу))) дело прибыльное!!!
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