В Ярославле выставили на продажу популярный фитнес-клуб с бассейном. Фото

Продают фитнес-зал в Ярославле Источник: «Авито»











В Ярославле продают популярный фитнес-клуб Azimut Fitness на Московском проспекте. Спортзал с бассейном готовы отдать новому собственнику за 24 миллиона рублей.

«Фитнес-клуб прибыльный, есть отчетность. Окупаемость при пессимистическом сценарии — 1,5–2 года. Налоги оплачены, выручка видна», — отмечается в объявлении на «Авито».

Также продавец уточняет, что возможен обмен бизнеса на недвижимость в Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге или Сириусе Краснодарского края.

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Судя по данным сайта Azimut Fitness, бизнес записан на ярославского предпринимателя Юрия Попова.

ИП Юрий Попов был зарегистрирован в октябре 2024 года в Ростове Великом Ярославской области. Ведущий вид деятельности — работа в сфере фитнес-центров.