В Ярославле выставили на продажу популярный фитнес-клуб с бассейном. Фото

В Ярославле продают популярный фитнес-клуб Azimut Fitness на Московском проспекте. Спортзал с бассейном готовы отдать новому собственнику за 24 миллиона рублей.
«Фитнес-клуб прибыльный, есть отчетность. Окупаемость при пессимистическом сценарии — 1,5–2 года. Налоги оплачены, выручка видна», — отмечается в объявлении на «Авито».
Также продавец уточняет, что возможен обмен бизнеса на недвижимость в Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге или Сириусе Краснодарского края.
Судя по данным сайта Azimut Fitness, бизнес записан на ярославского предпринимателя Юрия Попова.
ИП Юрий Попов был зарегистрирован в октябре 2024 года в Ростове Великом Ярославской области. Ведущий вид деятельности — работа в сфере фитнес-центров.
Мы позвонили в фитнес-клуб, чтобы проверить информацию о продаже бизнеса. В разговоре с корреспондентом 76.RU администратор Azimut Fitness подтвердила, что собственник выставил спортзал на продажу.