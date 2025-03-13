«Надо целый квартал закрывать»: центр Ярославля начнут делать пешеходным в 2025 году

В Ярославле центр города начнут делать пешеходным уже в 2025 году. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев на пресс-конференции 13 марта.
«У нас уже изменился центр Данилова, и это не конечный вариант. В этом году мы начинаем в Ярославле. За один год не завершим, потому что это серьезные, большие работы. Надо целый квартал закрывать под пешеходный центр. И это сильно изменит облик Ярославля в историческом центре. Но в этом году мы начнем, и серьезный объем будет сделан. Подразумевается замена сетей, „чистое небо“, благоустройство. Сразу смотрим, что по фасадам. Это весьма дорогостоящий комплекс работ», — отметил Михаил Евраев.
Также в этом году должно начаться обустройство пешеходных центров в Рыбинске, Ростове Великом, Переславле-Залесском, Угличе. В некоторых городах работы завершатся в 2025 году. В дальнейшем аналогичные проекты собираются реализовать на левом берегу Тутаева, в Любиме, в Вятском.
Напомним, идею создания пешеходного центра в Ярославле впервые губернатор озвучил в 2022 году. Тогда были упомянуты только три улицы: Депутатская, Нахимсона и Андропова. Через год после этого, осенью 2023 года, власти представили новый проект по более масштабному благоустройству центра. В марте 2024 года в мэрии опубликованы эскизы реконструкции центральных улиц. Подробнее о проекте читайте в этом материале.