Ани Лорак внезапно сыграла свадьбу — вы только посмотрите, какого горячего испанца она охомутала

Вот так занимаешься с женщиной йогой, а потом она замуж за тебя выходит Источник: isaac_vidjrakou / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Певица Ани Лорак тайно сыграла свадьбу со своим тренером по йоге Исааком Виджраку. Пара провела церемонию на Мальдивах на берегу моря еще 14 февраля, но только сейчас объявила об этом. На торжестве не было гостей, только сами молодожены. Такой выбор супруги объяснили желанием сделать праздник интимным и избежать лишнего шума.

«Я была на Мальдивах, но свадьба — это отдельная история. Сказочное путешествие, исполнение мечты девочки, которая загадала любовь, прекрасного жениха, который ее будет боготворить и носить на руках, красивое платье. Мы сделали это событие очень интимным, только для двоих», — рассказала певица в интервью изданию «ОК!».

Источник: isaac_vidjrakou / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Исаака и Каролину судьба свела совершенно случайно. С детства мужчина мечтал стать актером и даже пытался покорить Голливуд, но всё было напрасно. После 10 лет работы в театре, нескольких малоизвестных сериалах и шоу «Последний герой» (16+) испанского разлива Исаак оставил мысли о больших экранах.

«Я довольно глубокий человек, а актерский мир очень поверхностный: ты встречаешь много людей, это здорово, но мне не хватало более сердечного взаимодействия с людьми», — поделился мужчина.

Источник: isaac_vidjrakou / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В результате Исаак стал массажистом и тренером по йоге. Поселился на Ибице, занимался авторскими практиками. Среди его подопечных оказалась и Ани Лорак.

Источник: isaac_vidjrakou / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2023 году Ани начала публиковать их совместные снимки и впервые рассказала о том, что они с Исааком пара.

Источник: isaac_vidjrakou / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Романтических фотографий становилось всё больше: нежные объятия в пустыне, милые фотосессии в студии, совместные выходы в свет — и каждый пост певица сопровождала любовной надписью.

Источник: isaac_vidjrakou / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Через год, в сентябре, Исаак сделал певице предложение в день ее рождения.

«Некоторые подарки должны быть вечными. С днем рождения, любимая», — сказал Исаак и встал на одно колено.

Источник: isaac_vidjrakou / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Певица не смогла отказать. Для Каролины это второй брак, для Исаака — первый. Хотя у него есть два ребенка от разных женщин.

«Я знаю, что в СМИ ходят слухи, что у меня была жена. Я бы хотел внести ясность, что это не так. У меня есть двое детей и нормальные дружеские отношения с их мамами. С детьми тоже у нас прекрасные отношения, они — моя жизнь», — объяснил Исаак.

Исаак вместе со взрослой дочерью Источник: isaac_vidjrakou / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С тем чтобы узаконить свои отношения, пара не стала затягивать, в том же месяце они тайно расписались в Испании на Майорке. Среди гостей были только брат певицы и внебрачная дочь Исаака.

Молодожены не исключают, что череда праздников не закончится после тайной росписи и свадьбы на двоих, и они планируют собраться еще вместе со своими семьями.