Спецпосланник Трампа прибыл в Москву для переговоров по Украине

Борт американского спецпосланника США Стивена Уиткоффа сел в аэропорту Внуково-2 в четверг, 13 марта. Для проезда его кортежа в Кремль в Москве перекрыли часть Киевского шоссе.
Несколько черных автомобилей выехали с территории аэропорта и направились в сторону центра Москвы с мигалками. По информации ТАСС, борт американского переговорщика приземлился около 12:31 мск.
Визит американских спецпосланников подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его информации, Россия и США сейчас обмениваются информацией по результатам переговоров между США и Украиной, которые состоялись в Саудовской Аравии.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила, что Уиткофф прибыл в Москву с целью склонить российскую сторону к подписанию соглашения о прекращении огня на Украине.
Спецпосланник Трампа будет общаться с российскими коллегами не в первый раз. Уиткофф уже участвовал в переговорах России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Тогда стороны договорились о дальнейших шагах по урегулированию конфликта на Украине.