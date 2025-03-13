Спецпосланник Трампа прибыл в Москву для переговоров по Украине

Стив Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с российской стороной Источник: Al Drago / Bloomberg











Борт американского спецпосланника США Стивена Уиткоффа сел в аэропорту Внуково-2 в четверг, 13 марта. Для проезда его кортежа в Кремль в Москве перекрыли часть Киевского шоссе.

Несколько черных автомобилей выехали с территории аэропорта и направились в сторону центра Москвы с мигалками. По информации ТАСС, борт американского переговорщика приземлился около 12:31 мск.

Визит американских спецпосланников подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его информации, Россия и США сейчас обмениваются информацией по результатам переговоров между США и Украиной, которые состоялись в Саудовской Аравии.

Кортеж Уиткоффа с мигалками проехал по Киевскому шоссе Источник: «Известия»

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила, что Уиткофф прибыл в Москву с целью склонить российскую сторону к подписанию соглашения о прекращении огня на Украине.