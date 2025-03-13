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Политика Переговоры России и США Спецоперация на Украине Спецпосланник Трампа прибыл в Москву для переговоров по Украине

Спецпосланник Трампа прибыл в Москву для переговоров по Украине

Самолет Стива Уиткоффа недавно приземлился во Внуково-2

393
13 комментариев
Стив Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с российской стороной | Источник: Al Drago / BloombergСтив Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с российской стороной | Источник: Al Drago / Bloomberg

Стив Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с российской стороной

Источник:

Борт американского спецпосланника США Стивена Уиткоффа сел в аэропорту Внуково-2 в четверг, 13 марта. Для проезда его кортежа в Кремль в Москве перекрыли часть Киевского шоссе.

Несколько черных автомобилей выехали с территории аэропорта и направились в сторону центра Москвы с мигалками. По информации ТАСС, борт американского переговорщика приземлился около 12:31 мск.

Визит американских спецпосланников подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его информации, Россия и США сейчас обмениваются информацией по результатам переговоров между США и Украиной, которые состоялись в Саудовской Аравии.

Кортеж Уиткоффа с мигалками проехал по Киевскому шоссе

Источник:

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила, что Уиткофф прибыл в Москву с целью склонить российскую сторону к подписанию соглашения о прекращении огня на Украине.

Спецпосланник Трампа будет общаться с российскими коллегами не в первый раз. Уиткофф уже участвовал в переговорах России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Тогда стороны договорились о дальнейших шагах по урегулированию конфликта на Украине.

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Комментарии
13
Гость
1 час
Вот приехал барин - барин нас рассудит.
Гость
1 час
Чемберлен приехал
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