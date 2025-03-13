Куда пропала после отставки последняя в России женщина-губернатор Наталья Комарова и что она оставила в «любимом округе»

Комарова была у власти 14 лет Источник: Наталья Комарова / Telegram











Экс-глава ХМАО Наталья Комарова продержалась у власти 14 лет, она была единственной женщиной-губернатором в стране на тот момент. Многие активно хвалили ее, остальные же критиковали за непопулярные решения, провалы в нацпроектах, а в последнее время и за одиозные высказывания. После отставки Комарова будто исчезла из повестки региона и страны. Наши коллеги из 86.RU рассказывают, где сейчас губернатор и что она оставила в так «любимой» ею Югре. В этом году Наталье Владимировне исполнится 70 лет.

Быстрый взлет Комаровой

За свою жизнь Наталья Комарова успела побывать в кресле мэра, депутата ГД, губернатора и сенатора Источник: Новости Югры / Telegram

Наталья Комарова (в девичестве Пожидаева. — Прим. ред.) родилась 21 октября 1955 года в Псковской области, ее отец занимался сельским хозяйством, а мать преподавала в начальных классах. Школу Наталья окончила уже в Болгарии, куда отца отправили в командировку. В 1978 году она окончила Коммунарский горно-металлургический институт, инженерно-экономический факультет по специальности «экономика и организация строительства» с присвоением квалификации «инженер-экономист». Работала на металлургическом заводе техником, затем экономистом.

В 1980-м началась политическая карьера будущего губернатора, но уже в Новом Уренгое. С 1980-го по 1994-й Комарова работала в горисполкоме сначала экономистом, затем замом председателя горисполкома, а потом и председателем городской плановой комиссии. С 1988 по 1992 год занимала пост первого зама главы администрации города, а в 94-м стала главой Нового Уренгоя. Всего через шесть лет Комарова перебралась в кресло первого заместителя губернатора Ямала. С 2000 по 2002 год представляла Россию в Конгрессе местных и региональных властей Европы. В декабре 2001 года была избрана депутатом Госдумы от ЯНАО, в думе она просидела девять лет — была членом Комитета по труду и социальной политике, а затем и председателем Комитета по природным ресурсам и природопользованию. 8 февраля 2010 года президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение депутатов думы ХМАО кандидатуру Натальи Комаровой на должность губернатора, депутаты единогласно высказались в поддержку ее кандидатуры. После этого Комарова еще дважды была назначена главой региона.

Наталью Комарову характеризуют как крепкого середнячка по эффективности в кресле губернатора. Ей достался богатейший регион-донор в 2010 году. Больше всего ее хвалят за хорошую коммуникацию и отлаженные связи с нефтяниками, а ругают за провалы в строительстве и коррупцию на местах.

Личная жизнь

О личной жизни экс-главы региона известно немного. В 2012 году развелась со своим супругом Вадимом Комаровым. Известно, что он был рок-музыкантом и солистом группы Rack 2. У них осталось две дочери. Среди югорчан очень популярен слух, что после у Натальи Владимировны был сожитель из числа представителей кавказских диаспор, многие до сих пор считают это причиной большого притока мигрантов из южных республик.

Собственный источник 86.RU опровергает эту информацию, сообщая, что в связях с кавказцами Комарова замечена не была. Некоторые представители окружной политтусовки и вовсе приписывали экс-губернатору роман с теперь бывшим главой Сургута Андреем Филатовым, в то время он был заместителем Комаровой. В распространении этой версии отличилась команда журналиста и директора «Общественного телевидения Югры» Эдуарда Шмонина, который был известен своими расследованиями, конфликтами с чиновниками и силовиками, а позднее был осужден за вымогательство и публикацию порно. Эта версия была основана на свидетельствах того, что Филатов чуть ли не единственный человек, который регулярно бывал в резиденции Комаровой в Ханты-Мансийске. Эту версию источники тоже считают несостоятельной.

Сколько заработала Комарова и откуда элитное жилье?

Откуда деньги — неизвестно… Источник: Наталья Комарова / Vk.com

Наталья Комарова вступила в должность губернатора 1 марта 2010 года. Согласно данным, опубликованным на сайте окружного правительства, за восемь месяцев работы на новом месте она получила 5 миллионов рублей. Годовой доход ее супруга Вадима Комарова оказался немного скромнее — 4,5 миллиона рублей. Зато он владел двумя легковушками и микроавтобусом. У Комаровой машин нет, но есть машино-место и квартира площадью 186,2 квадратного метра. Также в ее пользовании находится дом площадью 459,3 квадратного метра.

За 2011 год экс-глава заработала почти в два раза меньше — всего 2,4 миллиона рублей. Общий годовой доход ее мужа составил 202,165 тысячи рублей. В 2012 году супруги развелись, поэтому доход Вадима Комарова учитывать перестали. Наталья Комарова же за год получила всё те же 2 миллиона рублей. В 2013 году годовой доход увеличился на 300 тысяч рублей и составил 2,3 миллиона.

В 2014 году Наталья Комарова, помимо заработной платы, стала получать пенсию, поэтому ее доходы кратно увеличились. За 2014 год ей выплатили 3,3 миллиона, включая компенсацию за неиспользованный отпуск — 942 тысячи рублей и пенсию — 300 тысяч рублей. За 2015 год она заработала почти столько же, компенсация за неиспользованный отпуск составила 752,5 тысячи рублей, пенсия — 82,5 тысячи рублей. С 2016 по 2018 год ее годовой доход не превышал 3,1 миллиона рублей, при этом пенсионные выплаты варьировались от 217 до 375 тысяч рублей за год.

В 2019 году заработала 5,5 миллиона рублей, из них 375 тысяч рублей — это пенсия. В 2020 году доход Комаровой за год увеличился еще на 400 тысяч рублей и составил 5,9 миллиона. В 2021 году она заработала рекордные 6,2 миллиона рублей, пенсия составила 387 тысяч рублей.

Сколько Наталья Комарова получала последние три года в должности губернатора, неизвестно, потому что декларация дохода перестала быть обязательной. В совокупности Наталья Владимировна как глава региона за 11 лет получила около 45 миллионов рублей.

В начале 2023 года Наталья Комарова проболталась о коррупционной схеме во власти. В округе разразился скандал, который стал самым известным мемом про Комарову — из-за фразы губернатора о том, что «все в доле». Комарова произнесла это на встрече с чиновниками и депутатами Когалыма, отвечая на вопрос, можно ли ужесточить требования к подрядчикам председателя думы Аллы Говорищевой. Полностью фраза Комаровой звучала так: «У нас есть такая забава, игра, да: проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать по смете. Там все в доле».

После этого журналисты заинтересовались возможной долей ее самой, бросились искать в закромах губернатора элитную недвижимость и нашли, правда, она принадлежала родственникам Комаровой, которые, судя по доходам, не могли позволить себе такую роскошь. Опубликовал расследование Life.

На Наталью Комарову оформлена квартира на 186,2 кв. м и машино-место на 12,7 кв. м в Москве. Этой недвижимостью она владеет еще с тех пор, как была депутатом Госдумы. Стоила на тот момент она около 60 миллионов рублей и располагается в клубном ЖК «Остров» в ландшафтном заказнике «Теплый стан», рядом с Тропаревским парком. Территория охраняется. Для жителей дома предусмотрены подземный паркинг, детский бассейн, фитнес-зал, крытое футбольное поле, бильярд, сауна.

Территория ЖК охраняется Источник: 2gis.ru











Старшая дочь Натальи Комаровой живет на улице Удальцова в ЖК «Квартал на Ленинском». Рядом Удальцовские пруды, парки Воронцовский и 50-летия Октября. Стоимость трехкомнатных квартир, как у нее, здесь доходит до 100 миллионов рублей.

Квартира старшей дочери Комаровой стоит на 40% дороже Источник: Intermark.ru











Младшая дочь, по данным журналистов, имела две квартиры в Петербурге — четырехкомнатную в отреставрированном дореволюционном здании на улице Чехова, стоимостью около 40 миллионов рублей, апартаменты в элитной новостройке ЖК «Империал» на Киевской улице площадью 73 квадратных метра, стоимостью свыше 20 миллионов. Была у женщины и квартира в Москве в жилом комплексе бизнес-класса «Чемпион парк», стоила она более 50 миллионов рублей.

Что у экс-губернатора осталось в Югре и почему она не приезжает?

В Югре недвижимостью Комарова так и не обзавелась, всё время она проживала в государственной резиденции. Это достаточно просторный коттедж, он огорожен забором и под охраной. Расположен он на участке в 15 соток. Вместе с мансардой и цоколем его площадь 744 квадрата. Обслуживалась резиденция за деньги бюджета ХМАО.

По нашим данным, сейчас в здании проводится ремонт, а нынешний губернатор Руслан Кухарук пока живет в гостинице.

Сейчас Наталья Комарова занимает пост сенатора от ХМАО, она занимается разработкой законопроектов и является первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Эта должность для чиновницы сродни почетной пенсии. Источники из числа депутатов окружной думы, отвечающие на вопрос, почему Комарова пропала из новостной повестки региона, отвечают, что округ для нее и не был «своим», потому якобы у губернатора и нет недвижимости на территории Югры.

— Она была чем-то вроде администратора, поддерживала стабильность, обеспечивала договоренности с нефтяниками. У нее своей команды никогда не было, а кто об этом говорит, делает это для проформы, чтобы ее поддержать. Всегда у нее были пришлые команды, она пришла лишь с одной Шумаковой. Постоянно звучало, что мы, мол, «команда Югры» и всё остальное, но по факту это было пустым звуком, — говорит один из бывших депутатов думы ХМАО.