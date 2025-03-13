«Не может идти речи»: помощник Путина высказался о желании Украины вступить в НАТО — главные заявления

Временное перемирие Ушаков назвал «временной паузой для украинских военных» Источник: Kremlin.ru











Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Россия и США не приемлют вопрос о вступлении Украины в НАТО. По его словам, действия, которые создают видимость мирных инициатив по Украине, не имеют смысла. Об этом Ушаков поделился в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования и в контексте будущего Украины», — отметил Ушаков.

Он добавил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию, которое будет учитывать интересы Москвы. Кроме того, Россия рассчитывает на то, что американские коллеги примут во внимание ее требования по урегулированию ситуации на Украине.

Временное перемирие Ушаков назвал «временной паузой для украинских военных». Он добавил, что уже изложил советнику Трампа по нацбезопасности Майклу Уолтцу позицию РФ о необходимости долгосрочного урегулирования на Украине.