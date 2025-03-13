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Образование Школьное питание В Ярославле поставщика школьного питания оштрафовали за подозрительные продукты

В Ярославле поставщика школьного питания оштрафовали за подозрительные продукты

Что о нем известно

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6 комментариев
Ярославскую компанию по поставке школьного питания привлекли к ответственности | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославскую компанию по поставке школьного питания привлекли к ответственности | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославскую компанию по поставке школьного питания привлекли к ответственности

Источник:

В Ярославле оштрафовали поставщика школьного питания. По данным Россельхознадзора, в декабре 2024 года в одной из городских школ было обнаружено восемь килограммов рыбного фарша и мяса без маркировки производителя, условий хранения, даты производства и сроков годности, что является нарушением.

«Какие-либо этикетки, листки-вкладыши с указанной информацией для потребителя не предоставлены по причине их отсутствия в наличии, что является нарушением требований „О безопасности пищевой продукции“», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 12 марта 2025 года.

Как уточнили в ведомстве, организацией горячего питания в школе занимается компания ООО «Агрофирма-Ярославль».

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания ООО «Агрофирма-Ярославль» была образована в сентябре 2014 года в Ярославле. Учредителем и директором выступает предприниматель Павел Милишников.

Ранее он был соучредителем компании ООО «ЭлитКафе-Ярославль», которое занимается оптовой торговлей кофе, чаем, какао и пряностями. Однако в 2017 году Павел вышел из бизнеса. Сейчас Павел Милишников также указан как индивидуальный предприниматель, вид его деятельности — распиловка и строгание древесины.

За 2023 год организация ООО «Агрофирма-Ярославль» заработала 561,3 миллиона рублей.

Аукцион по выбору поставщиков питания в школы и садики в Ярославле прошел в конце 2024 года. Победителями стали три компании — ООО «Промпит», ООО «Агроинвест» и ООО «Агрофирма-Ярославль». У школ контракты рассчитаны сразу на два года, у садиков — на год.

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Вопрос для родителей: а ваши дети питаются в школе?

Да
Нет, он (она) не любит еду из столовой
Нет, даем ему (ей) домашнюю еду с собой
Свой вариант напишу в комментариях
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Школьное питание Школа Питание Общепит Агрофирма
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Комментарии
6
Гость
3 часа
И получается что дети должны молча жрать что дадут, и быть благодарными за дешёвое питание.
Гость
2 часа
Павел Милишников указан как индивидуальный предприниматель, вид его деятельности — распиловка и строгание древесины. И вот таким доверяют питание детей , кто вообще не имеет понятия о титании
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