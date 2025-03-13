В Ярославле поставщика школьного питания оштрафовали за подозрительные продукты

В Ярославле оштрафовали поставщика школьного питания. По данным Россельхознадзора, в декабре 2024 года в одной из городских школ было обнаружено восемь килограммов рыбного фарша и мяса без маркировки производителя, условий хранения, даты производства и сроков годности, что является нарушением.

«Какие-либо этикетки, листки-вкладыши с указанной информацией для потребителя не предоставлены по причине их отсутствия в наличии, что является нарушением требований „О безопасности пищевой продукции“», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 12 марта 2025 года.

Как уточнили в ведомстве, организацией горячего питания в школе занимается компания ООО «Агрофирма-Ярославль».

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания ООО «Агрофирма-Ярославль» была образована в сентябре 2014 года в Ярославле. Учредителем и директором выступает предприниматель Павел Милишников.

Ранее он был соучредителем компании ООО «ЭлитКафе-Ярославль», которое занимается оптовой торговлей кофе, чаем, какао и пряностями. Однако в 2017 году Павел вышел из бизнеса. Сейчас Павел Милишников также указан как индивидуальный предприниматель, вид его деятельности — распиловка и строгание древесины.

За 2023 год организация ООО «Агрофирма-Ярославль» заработала 561,3 миллиона рублей.