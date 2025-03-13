«Возмутительно прекрасна»: Басков обомлел от нового образа Ангарской в шоу «Один в один!»

Надежда Ангарская на этот раз примерила на себя образ Светланы Светличной Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Не за горами финал очередного сезона шоу «Один в один!» (16+), который мы еще совсем недавно называли новым. С каждым выпуском страсти только накаляются, и на этот раз зрителей вновь ждут и смех, и слезы.

В прошлом выпуске всех растрогало выступление Юлии Савичевой, выступившей в образе Елены Образцовой, а Марина Мещерякова и Николай Басков не могли сдержать слез.

— Для меня это часть жизни. Во-первых, всегда говорил, что эта актриса — это наша Каллас. Елена Васильевна сделала самую уникальную карьеру в мире. Она была удостоена двух наград Верди. Ни одна певица больше не была удостоена, — рассказал Басков сквозь слезы. — Во-вторых, я пел с Еленой Васильевной, мы пели в Большом театре вместе заключительную сцену «Кармен». И когда не стало этой певицы, для меня это была огромная потеря.

К счастью, в новом выпуске у ведущего окажется меньше поводов для рыданий — эфир будет посвящен кино. Участники перевоплотятся в известных героев не менее известных фильмов: «Карнавал» (12+), «Д'Артаньян и три мушкетера» (0+), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+) и других.

Три богатыря российского кино — Трус, Балбес и Бывалый Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Найдется место даже Болливуду — Жан Милимеров перевоплотится в Митхуна Чакраборти и перенесет нас в атмосферу фильма «Танцор диско» (12+).

Мало кто знает, но у Митхуна Чакраборти есть российский паспорт, и там он — Жан Милимеров Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Великого комбинатора и все его 12 стульев тоже стороной не обошли.

Попробуйте по лицам людей угадать, в каком из стульев спрятаны бриллианты Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











А вот Надежда Ангарская на этот раз станет обворожительной соблазнительницей Анной Сергеевной из «Бриллиантовой руки» (18+). Увидев такое великолепие, Басков едва не потерял дар речи.

— Возмутительно прекрасна, — только и смог вымолвить он.

Главное, чтобы во время номера ни у кого пуговицы не отлетели Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Но не все номера впечатлили жюри. Например, Лариса Долина, оказавшаяся в кресле четвертого приглашенного гостя, как следует прошлась по Арсению Бородину, ставшему Д'Артаньяном.

К сожалению для Арсения Бородина, Лариса Долина оказалась уже в том статусе, когда ее не возьмешь ни ланфрен-ланфрой, ни тататитой Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











— Мне показалось, что это было очень суетливо, куда-то ты всё время ходил. Ты не знал, куда себя деть. То сюда пошел, то туда пошел, эти движения были совершенно неоправданными, на мой взгляд, — отчитала артиста Долина. — Это, возможно, субъективно, но я высказываю свое мнение. Относительно вокала — так хорошо всё начиналось, я услышала молодого Боярского, а потом вдруг — раз, и появился Арсений Бородин.