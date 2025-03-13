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Политика Спецоперация на Украине Минобороны заявило о полном освобождении Суджи от ВСУ

Минобороны заявило о полном освобождении Суджи от ВСУ

Также ВС РФ освободили еще несколько населенных пунктов в Курской области

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10 комментариев
Борьба за освобождение Суджи активно шла последнюю неделю | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUБорьба за освобождение Суджи активно шла последнюю неделю | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Борьба за освобождение Суджи активно шла последнюю неделю

Источник:

Российские войска освободили населенные пункты на границе Курской области с Украиной после нескольких месяцев оккупации. Важным событием стало освобождение города Суджа. Подробности об этом рассказали в Минобороны России.

«Суджа в Курской области полностью освобождена. Российские военные также освободили населенные пункты Меловой и Подол в Курской области», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 340 человек, а общие потери ВСУ превысили 67 тысяч военнослужащих. Кроме того, украинские военные лишились главного хаба и укрепрайона в этом направлении.

Кадры из освобожденной Суджи

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Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область. Там он провел встречу с военными и заслушал доклад Валерия Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ. Глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки полностью освободить область.

Сейчас спасатели эвакуируют граждан с освобожденных территорий Курской области, включая Суджу и окрестные сёла. По информации помощника главы МЧС России Юрия Мезинова, уже найдены живыми более 100 человек, считавшихся пропавшими без вести.

В безопасные районы переместили уже 90 человек. В МЧС добавили, что всех эвакуированных размещают в специальные места временного проживания и предоставляют медицинскую и психологическую помощь. Также проводится работа по восстановлению утерянных документов и оформлению всех необходимых пособий и выплат.

Из Суджанского района Курской области эвакуированы 90 человек

Источник:

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал в интервью RT, что ВСУ отступают из Курской области, подрывая мосты, бросая технику и товарищей.

В том, что Курская область скоро будет полностью освобождена, уверен и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что РФ будет действовать в Курской области так, чтобы максимально сохранить жизни своих военных и мирного населения. В Госдуме предполагают, что на полное освобождение области от ВСУ потребуется еще 2–3 дня, об этом заявил первый замглавы комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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Комментарии
10
Гость
3 часа
А гонору то было.
Гость
3 часа
А я недавно горевал, что Курскую область мы освободим лет через пять. Как я рад своей грубой ошибке! Надо мне провести работу над ошибками.
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