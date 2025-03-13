Минобороны заявило о полном освобождении Суджи от ВСУ

Российские войска освободили населенные пункты на границе Курской области с Украиной после нескольких месяцев оккупации. Важным событием стало освобождение города Суджа. Подробности об этом рассказали в Минобороны России.
«Суджа в Курской области полностью освобождена. Российские военные также освободили населенные пункты Меловой и Подол в Курской области», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 340 человек, а общие потери ВСУ превысили 67 тысяч военнослужащих. Кроме того, украинские военные лишились главного хаба и укрепрайона в этом направлении.
Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область. Там он провел встречу с военными и заслушал доклад Валерия Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ. Глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки полностью освободить область.
Сейчас спасатели эвакуируют граждан с освобожденных территорий Курской области, включая Суджу и окрестные сёла. По информации помощника главы МЧС России Юрия Мезинова, уже найдены живыми более 100 человек, считавшихся пропавшими без вести.
В безопасные районы переместили уже 90 человек. В МЧС добавили, что всех эвакуированных размещают в специальные места временного проживания и предоставляют медицинскую и психологическую помощь. Также проводится работа по восстановлению утерянных документов и оформлению всех необходимых пособий и выплат.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал в интервью RT, что ВСУ отступают из Курской области, подрывая мосты, бросая технику и товарищей.
В том, что Курская область скоро будет полностью освобождена, уверен и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что РФ будет действовать в Курской области так, чтобы максимально сохранить жизни своих военных и мирного населения. В Госдуме предполагают, что на полное освобождение области от ВСУ потребуется еще 2–3 дня, об этом заявил первый замглавы комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».