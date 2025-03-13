Минобороны заявило о полном освобождении Суджи от ВСУ

Борьба за освобождение Суджи активно шла последнюю неделю Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Российские войска освободили населенные пункты на границе Курской области с Украиной после нескольких месяцев оккупации. Важным событием стало освобождение города Суджа. Подробности об этом рассказали в Минобороны России.

«Суджа в Курской области полностью освобождена. Российские военные также освободили населенные пункты Меловой и Подол в Курской области», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 340 человек, а общие потери ВСУ превысили 67 тысяч военнослужащих. Кроме того, украинские военные лишились главного хаба и укрепрайона в этом направлении.

Кадры из освобожденной Суджи Источник: Минобороны России

Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область. Там он провел встречу с военными и заслушал доклад Валерия Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ. Глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки полностью освободить область.

Сейчас спасатели эвакуируют граждан с освобожденных территорий Курской области, включая Суджу и окрестные сёла. По информации помощника главы МЧС России Юрия Мезинова, уже найдены живыми более 100 человек, считавшихся пропавшими без вести.

В безопасные районы переместили уже 90 человек. В МЧС добавили, что всех эвакуированных размещают в специальные места временного проживания и предоставляют медицинскую и психологическую помощь. Также проводится работа по восстановлению утерянных документов и оформлению всех необходимых пособий и выплат.

Из Суджанского района Курской области эвакуированы 90 человек Источник: МЧС России

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал в интервью RT, что ВСУ отступают из Курской области, подрывая мосты, бросая технику и товарищей.