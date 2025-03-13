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Образование тест Вы большой знаток географии или даже в родном районе заблудитесь? Тест для самых умных

Вы большой знаток географии или даже в родном районе заблудитесь? Тест для самых умных

Готовы поспорить, что редкий знаток ответит на 10 из 10

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Где-то здесь скрываются ответы на все наши вопросы, но это не точно | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUГде-то здесь скрываются ответы на все наши вопросы, но это не точно | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Где-то здесь скрываются ответы на все наши вопросы, но это не точно

Источник:

В школе нам дают, конечно, кое-какие знания по географии, но этого курса недостаточно для того, чтобы блестяще разбираться в окружающем мире. И если вы не забросили изучать его, как только покинули стены учебного заведения, а постоянно расширяли свои границы, то этот тест будет вам по зубам. В противном случае пиши пропало.

ТЕСТПройден 115 раз
1 / 10

Для начала разомнемся на чём попроще. Назовите столицу Калмыкии.

  • Магас

  • Элиста

  • Сыктывкар

  • Нальчик

2 / 10

Какое море самое мелководное?

  • Азовское

  • Лигурийское

  • Сулавеси

  • Яванское

3 / 10

Какой полуостров известен Долиной гейзеров?

  • Индокитай

  • Лабрадор

  • Камчатка

  • Таймыр

4 / 10

Какой из перечисленных ниже вулканов потухший?

  • Везувий

  • Кракатау

  • Килиманджаро

  • Казбек

5 / 10

⁠С какой из перечисленных стран не граничит Франция?

  • Нидерланды

  • Германия

  • Бельгия

  • Швейцария

6 / 10

Нальчик, Черек, Урух, Курпо — что объединяет эти топонимы?

  • Это города Северо-Кавказского федерального округа

  • Это источники минеральных вод России

  • Это горы Казахстана

  • Это всё реки Кабардино-Балкарии

7 / 10

Только одно из перечисленных ниже государств не относится к карликовым. Знаете какое?

  • Лихтенштейн

  • Гватемала

  • Мальта

  • Монако

8 / 10

⁠Какая из этих столиц не является морским портом?

  • Варшава

  • Баку

  • Токио

  • Копенгаген

9 / 10

Что является архитектурным символом Брюсселя?

  • Золотые Ворота

  • «Атомиум»

  • Гран-Плас

  • Мачу-Пикчу

10 / 10

Какая литосферная плита является самой крупной по площади?

  • Евразийская

  • Антарктическая

  • Плита Наска

  • Тихоокеанская

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Тест География Знания Школьные знания Развлечения Образование Обучение
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