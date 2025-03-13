«Будет всё!»: губернатор рассказал о планах празднования 9 Мая в Ярославской области

Известна предварительная программа празднования 9 Мая Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Губернатор Михаил Евраев рассказал о планах празднования 9 Мая в Ярославской области. Поскольку в 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы, в регионе активно разрабатывается концепция торжественных мероприятий.

«Сейчас идут обсуждения по подготовке празднования 9 Мая, и мы обсуждаем, что будет всё: и парад, и салют, и „Бессмертный полк“, и концерт, и многое другое. Мы сейчас готовимся. Понятно, что события могут внести свои коррективы, как это происходит в связи со специальной военной операцией. Но это серьезная дата, и встретить ее надо достойно», — сообщил глава региона во время пресс-конференции с журналистами 13 марта.

Ранее в мэрии Ярославля сообщили, что 9 Мая в городе впервые за два года будет запущен праздничный салют. Кроме того, был анонсирован новый формат проведения акции «Бессмертный полк». Портреты героев установят на стендах на улице Победы.

«Разместить фотографию своего героя может любой ярославец — нужно заполнить электронную заявку и прикрепить фотографии героя. Заполнить заявку можно по ссылке», — указали в мэрии.