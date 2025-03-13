Сила женщины: история хирурга, которая внедрила в России новые технологии, — она проводит ювелирные операции

У Евгении Владимировны непростая работа, но она любит ее всей душой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Евгения Гаршина — известный в Новосибирске отоларинголог и хирург. Она проводит сложнейшие операции в ухе и носоглотке с помощью микроскопа, эндоскопа и другого оборудования. Порой на кропотливую работу уходит до четырех часов, и всё это время требуется полная самоотдача. NGS.RU рассказывает, как Евгения Гаршина преуспела в не самой легкой профессии, стала заведующей и собрала вокруг себя сильную команду.

Евгения Владимировна Гаршина — врач-отоларинголог, хирург, заведующая оториноларингологическим отделением Новосибирской областной больницы, кандидат медицинских наук.

Нам удалось побывать на операции, которую проводила Евгения Владимировна. Посмотрите, какие «космические» технологии используют врачи Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

«Любовь с первого взгляда»

Евгения Владимировна призналась, что всегда хотела быть врачом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Евгению Владимировну звали Женечкой и водили за ручку в детский сад, когда она твердо решила: будет врачом. Медицинский класс, волнение, экзамены — и вот студенческая парта медицинского института.

— Учиться было намного сложнее, чем поступить, — вспоминает Евгения Владимировна. — В медицинском институте всё ложится на твои плечи сразу, то есть разница между школой и вузом глобальна. Объемы огромные. Времени мало. И вырабатываешь свою стратегию, как за короткое время изучить огромное количество материала.

Студенческие годы врач вспоминает с улыбкой — со многими сокурсниками она видится до сих пор. Говорит, что смешных моментов было много, но у врачей свой юмор. Учиться поначалу было тяжело и страшно, а потом Евгения Владимировна влюбилась. В отоларингологию.

— Хотелось что-то делать руками. И вот, когда я пришла на цикл отоларингологии, то поняла: это мое. Любовь с первого взгляда, — улыбается врач.

Три часа с микродвижениями

В арсенале лор-отделения самое современное оборудование Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Евгения Владимировна с теплотой вспоминает наставника — Михаила Николаевича Мельникова. Именно он около 20 лет назад передал ей под крыло оториноларингологическое отделение Новосибирской областной больницы. Молодая и амбициозная хирург начала развивать то, что уже было, и внедрила новые операции.

— Есть такое мнение, по крайней мере про хирургию уха, что у нас ею чаще занимаются женщины, потому что мужчине высидеть три часа с микродвижениями практически невозможно. Тут можно поспорить. Есть хорошие микрохирурги, отохирурги — как мужчины, так и женщины. Но терпение нужно, — рассуждает Евгения Владимировна.

Она гордится тем, что больница, где она работает, одной из первых в России внедрила эндоскопическую хирургию уха. Врач обучалась этой технологии в Италии у одного из основоположников направления. Сейчас такие операции для отделения — уже рутина.

С помощью этой технологии операции выполняются без разреза. В ухо вводится эндоскоп, и увеличенное изображение выводится на экран. Благодаря этому удается избежать больших разрезов, время вмешательства сокращается, а пациенты быстрее идут на поправку.

«У нас работают фанатики»

С помощью эндоскопической хирургии уха можно без разрезов решить проблемы отита, отосклероза, снижения слуха и победить другие болезни Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Хирург признаётся: иногда хочется побыть слабой, чтобы ответственность давила не так сильно. Но быстро берет себя в руки и твердо говорит, что ей удалось собрать уникальную команду.

— Это люди, к которым можно повернуться спиной, на которых можно полностью положиться. Можно уйти домой, и ты знаешь, что всё будет хорошо. Если что-то будет не так — для этого есть телефон, — кивает на смартфон врач. — У нас работают, можно сказать, фанатики — другие просто не задерживаются. Во время операции важна работа именно команды. Операционная сестра — это третья и четвертая рука любого хирурга, так же как и анестезистка для анестезиолога.

Евгения Гаршина убеждена, что если есть желание, то преодолеть можно любые трудности Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Большинство сотрудников отделения — женщины. Причем специалистки, которые вкладывают все силы в работу.

— Мне кажется, женская сила есть у каждой из нас. И как раз наша работа дает возможность пробудить и реализовать ее. У нас доктор как-то раз, вернувшись из отпуска, сказала: «Если бы я не работала тут, я бы попала в серьезное ДТП». На дороге была сложная ситуация, когда требовалось принять решение и прибавить максимально скорость. «Если бы я здесь не работала, я бы, наверное, так отреагировать не смогла». Поэтому наша работа пробуждает женскую силу, — объясняет врач.

Евгения Владимировна убеждена, что если есть желание, можно преодолеть любые трудности. По ее мнению, в России в медицине у женщины есть возможность реализовать себя.

— Когда я училась, нам так говорили: «Вы будете очень успешными людьми, если выполните три условия. Первое — попадете в хорошо оснащенную клинику. Второе — у вас будет грамотный наставник, который готов делиться опытом. И третье — если вы выдержите несколько лет тяжелого труда», — рассказывает врач. — Так оно и есть. Если эти три условия соблюдены, получится грамотный специалист.

Хирург находит время и на отдых Источник: Евгения Гаршина











В кабинете множество грамот, фотографий с профессиональных мероприятий, где Евгения Владимировна с коллегами, и иконы — их дарят пациенты.

— Я верующий человек. Не могу сказать, что глубоко религиозный, но верующий. В самые тяжелые моменты, в том числе во время работы, конечно, обращаешься к богу — иногда бывает, что требуется поддержка. И он помогает, — кивает на иконы Евгения Владимировна.