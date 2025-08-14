«Организован подвоз питания»: в Ярославской области ввели карантин из-за кори

В Борисоглебском округе Ярославской области ввели карантин из-за эпидемии кори. Ограничения коснулись жителей деревни Кучеры. По информации администрации Высоковского сельского поселения, к которому относится населенный пункт, там заболела семья.
«Муж с женой вдвоем и четверо детей», — рассказали 76.RU в администрации.
Уточнить данные о том, сколько жителей деревни попали в зону карантина, там не смогли.
В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, что ситуацию контролируют специалисты Борисоглебской ЦРБ и инфекционной больницы.
«В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Все контактировавшие с заболевшими добровольно вакцинировались. Жители попавшие в очаг инфекции находятся на карантине. Социальной службой организован подвоз им питания. Медики держат ситуацию на контроле», — рассказали в региональном Минздраве.
Корь — это заразное острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов: лихорадка, воспаление слизистых оболочек, сыпь. Может вызывать серьезные осложнения вплоть до летального исхода.