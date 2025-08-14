НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Организован подвоз питания»: в Ярославской области ввели карантин из-за кори

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения

742
2 комментария
В Ярославской области ввели карантин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ввели карантин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ввели карантин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Борисоглебском округе Ярославской области ввели карантин из-за эпидемии кори. Ограничения коснулись жителей деревни Кучеры. По информации администрации Высоковского сельского поселения, к которому относится населенный пункт, там заболела семья.

«Муж с женой вдвоем и четверо детей», — рассказали 76.RU в администрации.

Уточнить данные о том, сколько жителей деревни попали в зону карантина, там не смогли.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, что ситуацию контролируют специалисты Борисоглебской ЦРБ и инфекционной больницы.

«В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Все контактировавшие с заболевшими добровольно вакцинировались. Жители попавшие в очаг инфекции находятся на карантине. Социальной службой организован подвоз им питания. Медики держат ситуацию на контроле», — рассказали в региональном Минздраве.

Корь — это заразное острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов: лихорадка, воспаление слизистых оболочек, сыпь. Может вызывать серьезные осложнения вплоть до летального исхода.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Корь Карантин Деревня Минздрав
Комментарии
2
Инженер1
1 час
Гм.. первая экономика мира! Страшно подумать, что делается со вторыми и третьими...
Гость
23 минуты
Как можно вакцинировать людей, если они контактировали с зараженными?.. Сначала должен быть карантин
Читать все комментарии
