НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 752мм 49%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,06
EUR 87,40
Ночная атака дронов
Афиша на выходные
Кому делегировать бизнес-процессы?
Художник из глубинки
Современная медицина рядом
Где есть бензин: онлайн
Секреты стобалльников
Предотвратили теракт на АЗС
Остались без горячей воды
Здоровье «Не знаю сколько мне осталось»: Лерчек рассказала, как переживает рак

«Не знаю сколько мне осталось»: Лерчек рассказала, как переживает рак

Она впервые дала большое интервью

30
Во время интервью Лерчек не сдерживала эмоций и даже позволила волю чувствам | Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RUВо время интервью Лерчек не сдерживала эмоций и даже позволила волю чувствам | Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Во время интервью Лерчек не сдерживала эмоций и даже позволила волю чувствам

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Блогер и многодетная мама Валерия Чекалина (Лерчек) впервые дала большое интервью журналистке Надежде Стрелец. В нем она откровенно рассказала, как переживает онкологию и с чем ей приходится сталкиваться каждый день.

Несмотря на четвертую стадию рака с метастазами, Лерчек хорошо выглядит. Она рассказала, как ей это удается.

«Не знаю, наверное, это моё отношение к жизни. Да, временами мне плохо бывает, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, я беру от жизни всё. Потому что я не знаю, сколько мне… Ну, я не знаю, сколько мне осталось. Три месяца, а может быть, 30 лет», — поделилась Лерчек.

Она призналась, что очень устала, но несмотря на это собирает всю волю в кулак и справляется со своим недугом как морально, так и с помощью лекарств.

«Скорее всего, мне кажется, мне помогает мой настрой. У меня есть ради чего жить. У меня четверо детей, у меня любимый мужчина, у меня друзья потрясающие, которые меня поддерживают. Я считаю, что благодаря этому настрою я так выгляжу в том числе», — подчеркнула многодетная мама.

Отметим, что многие люди не верят в правдивость диагноза Лерчек. Ее даже планируют отправить на повторную экспертизу.

В свое оправдание она напомнила, что прекрасная половина человечества знает о том, что синяки под глазами можно замазать с помощью косметики, а ресницы и брови подкрасить. Кроме того, сейчас есть парики на любой вкус, которые выглядят натурально.

Полный комментарий Лерчек

Источник:

Стрелец-Молодец / ВКонтакте

Еще она показала, как выглядит без парика. Когда она начала курс лучевой и химиотерапии, ей пришлось сбрить свои натуральные волосы. Однако сейчас они снова начали расти. Правда не так быстро, как раньше.

«Я могу показать, что волосы, они поредели, но вот здесь, например, видишь, вообще нет волосиков. Ну, то есть здесь просто как пятно такое. Вот здесь нету где-то. И вообще их стало как бы меньше», — рассказала Чекалина.

Во время интервью Лерчек не сдерживала эмоций и даже позволила волю чувствам (блогер всплакнула). Вместе с этим в видео показали и детей Чекалиных. Они тоже расплакались, вспоминая отца. Дети не видели его уже два месяца и признались, что скучают по папе.

Артема Чекалина приговорили к 7 годам лишения свободы по делу об отмывании денег в ОАЭ. Суд решил судьбу блогера еще в апреле.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Лерчек Рак Здоровье Интервью
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Рекомендуем