«Не знаю сколько мне осталось»: Лерчек рассказала, как переживает рак

Во время интервью Лерчек не сдерживала эмоций и даже позволила волю чувствам Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Блогер и многодетная мама Валерия Чекалина (Лерчек) впервые дала большое интервью журналистке Надежде Стрелец. В нем она откровенно рассказала, как переживает онкологию и с чем ей приходится сталкиваться каждый день.

Несмотря на четвертую стадию рака с метастазами, Лерчек хорошо выглядит. Она рассказала, как ей это удается.

«Не знаю, наверное, это моё отношение к жизни. Да, временами мне плохо бывает, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, я беру от жизни всё. Потому что я не знаю, сколько мне… Ну, я не знаю, сколько мне осталось. Три месяца, а может быть, 30 лет», — поделилась Лерчек.

Она призналась, что очень устала, но несмотря на это собирает всю волю в кулак и справляется со своим недугом как морально, так и с помощью лекарств.

«Скорее всего, мне кажется, мне помогает мой настрой. У меня есть ради чего жить. У меня четверо детей, у меня любимый мужчина, у меня друзья потрясающие, которые меня поддерживают. Я считаю, что благодаря этому настрою я так выгляжу в том числе», — подчеркнула многодетная мама.

Отметим, что многие люди не верят в правдивость диагноза Лерчек. Ее даже планируют отправить на повторную экспертизу.

В свое оправдание она напомнила, что прекрасная половина человечества знает о том, что синяки под глазами можно замазать с помощью косметики, а ресницы и брови подкрасить. Кроме того, сейчас есть парики на любой вкус, которые выглядят натурально.

Полный комментарий Лерчек Источник: Стрелец-Молодец / ВКонтакте

Еще она показала, как выглядит без парика. Когда она начала курс лучевой и химиотерапии, ей пришлось сбрить свои натуральные волосы. Однако сейчас они снова начали расти. Правда не так быстро, как раньше.

«Я могу показать, что волосы, они поредели, но вот здесь, например, видишь, вообще нет волосиков. Ну, то есть здесь просто как пятно такое. Вот здесь нету где-то. И вообще их стало как бы меньше», — рассказала Чекалина.

Во время интервью Лерчек не сдерживала эмоций и даже позволила волю чувствам (блогер всплакнула). Вместе с этим в видео показали и детей Чекалиных. Они тоже расплакались, вспоминая отца. Дети не видели его уже два месяца и признались, что скучают по папе.