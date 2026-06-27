Стало известно, кто построит новую поликлинику на границе Ярославля

Строить здание будут около 1,5 лет Источник: Михаил Евраев / Max

Определили подрядчика, кто возьмется строить здание новой поликлиники в поселке Красный бор у границ Ярославля. Им стала компания «Адамант-Строй» из Санкт-Петербурга — она единственная заявилась на аукцион.

Компания займется только строительством здания и благоустройством территории вокруг за 508,5 млн рублей. У строителей будет на это 545 дней с даты заключения контракта (около 1,5 лет). Гарантия на все работы — 5 лет.

«Новая поликлиника будет оснащена современным оборудованием и позволит жителям получать широкий спектр медицинской помощи в комфортных условиях. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену и позволит существенно повысить доступность медицинской помощи», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Компания ООО «Адамант-Строй» основана в Санкт-Петербурге в 1998 году. Принадлежит местным бизнесменам-строителям Александру Аксенову и Арнаутовой Анастасии. Компания выполняет подряд по капремонту для Санкт-Петербургского государственного университета, а ещё строит здание школы на 1100 мест в поселке Красный бор Ярославской области. Ранее организация строила торговые и деловые центры: например многофункциональный общественный центр «Эльбрус» в Москве в 2020-м, ТЦ Plazma в Мурманске в 2019-м. В 2025 году при выручке в 2 млрд рублей компания сработала с чистой прибылью 64 млн.

Строительство здания — это только первый этап. Отдельно власти будут объявлять аукцион на оснащение поликлиники. На это рассчитывают потратить еще порядка 700 млн рублей.

Когда проект поликлиники обсуждался в 2024 году, её стоимость вместе с лабораторией оценивали в 2,7 млрд рублей. Саму идею строительства вынашивают с 2021 года — тогда даже составляли смету. Сейчас рассчитывают уложиться в общую сумму 1,2 млрд рублей.

Какой будет поликлиника

Для заболевших будет предусмотрен отдельный вход Источник: Михаил Евраев / Max

В здании поликлиники будет три этажа. Она рассчитана на 500 посещений в смену.

На первом этаже разместятся отделения восстановительного лечения, лучевой диагностики, фильтр с двумя боксами и кабинетом врача-инфекциониста, блок неотложной помощи, центрально-стерилизационное отделение, отделение женской консультации, санитарно-бытовые помещения. Рентгендиагностическое отделение будет выделено в отдельный блок

Второй этаж займут терапевтическое отделение, кабинеты врачей специалистов, дневной стационар, склад под лекарства, клинико-диагностическая лаборатория и бытовые помещения.

На третьем этаже будут расположены кабинеты врачей-специалистов терапевтического и физиотерапевтического отделений, блок иммунопрофилактики, стоматология, помещения функциональной диагностики.

В здании будет приточная вентиляция, тренажерный зал для занятий ЛФК.