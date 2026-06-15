Стоимость строительства детской больницы в Ярославле стала сильно дороже — почему

На достройку корпуса детской областной больницы добавят почти миллиард Источник: Правительство Ярославской области

В Ярославле выделят ещё больше денег на строительство нового корпуса детской областной больницы на Тутаевском шоссе. Для её достройки понадобилось ещё 784 миллиона рублей.

15 июня депутаты региональной думы на комитете по бюджету, финансам и налоговой политике поддержали правительство в просьбе выделить эти средства.

По словам министра финансов Ярославской области Алексея Долгова, увеличение стоимости контракта связано с получением окончательного расчета стоимости строительства.

«Вы знаете, что проект менялся в ходе строительства, поэтапно сдавались работы, проходили государственные экспертизы. В мае был получен окончательный результат. Это те работы, которые необходимо выполнить, чтобы объект соответствовал всем требованиям», — пояснил Алексей Долгов.

Министр добавил, что первоначальный проект, который представил подрядчик, обошелся бы властям в 6 миллиардов рублей, сейчас стоимость строительства — 3,7 миллиарда. Сумму удалось сократить за счет изменения проектных решений.

Напомним, в конце 2025 года стоимость строительства корпуса больницы уже увеличивали на 500 миллионов рублей.

История стройки

Больницу ярославцы очень ждут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

О планах по строительству нового корпуса детской областной больницы стало известно в сентябре 2022 года. Сообщалось, что в пятиэтажном здании планируют разместить эндокринологическое, нефрологическое, педиатрическое, пульмонологическое отделения, а также отделения нейрореабилитации и патологии речи, детской онкологии, гематологии и химиотерапии, дневной стационар.

Изначально застройщиком на площадке стала компания «ЕКС». Стоимость строительства по контракту составляла 2,7 млрд рублей. Но позже подрядчика сменили. Работы на объекте продолжило АО «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Финансирование идет из федерального и областного бюджетов.

Планировалось, что объект построят в 2025 году, но сделать это в срок не получилось. В апреле 2026 года губернатор Михаил Евраев рассказал, что подрядчик ведет работы по внутренним инженерным системам и отделке помещений, параллельно закупают оборудование и мебель.

При этом в мае 2026 года продлили срок действия разрешения на строительство нового корпуса больницы с 31 мая до 30 ноября 2026 года. Позже глава региона заявил, что срок скорректируют до 1 сентября 2026 года.

Открытие больницы ожидали летом 2026 года. О том, почему изначальные сроки строительства сорвались, губернатор Ярославской области рассказывал в интервью 76.RU: