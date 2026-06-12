Как утроить пользу салата из помидоров и огурцов: 5 простых правил от гастроэнтеролога

А у вас есть секреты приготовления этого салата? Расскажите в комментариях Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Салат из свежих огурцов и помидоров появляется летом на каждом столе. Овощи в это время года свежие, ароматные и хрустящие, поэтому так и хочется есть их чаще.

Но далеко не все знают, что пользу этого блюда можно увеличить с помощью нескольких простых ингредиентов. Они не только улучшат усвоение витаминов и обогатят рацион ценными микроэлементами, но и разнообразят вкус, рассказала для «Доктора Питера» гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Как сделать салат из огурцов и помидоров вкуснее и полезнее

Гастроэнтеролог предлагает несколько вариантов, обязательно попробуйте каждый.

1. Заправка из нерафинированного растительного масла с лимонным соком

В свежих помидорах много витамина А, в зелени и огурцах — витамина К. Звучит полезно, но есть одна проблема: эти витамины жирорастворимые, без жиров они просто не усваиваются.

«Задачу можно решить, заправив салат нерафинированным растительным маслом — подсолнечным, оливковым, льняным, кунжутным. К маслу можно добавить лимонный сок. Они отлично сочетаются, к тому же лимон богат витамином С», — говорит Екатерина Кашух.

2. Семена или орехи

Добавьте в салат столовую ложку семян льна, чиа, подсолнечника или тыквы.

Семена — источник растительного белка, клетчатки, цинка и магния. Льняное семя особенно ценно из-за жирных кислот омега-3, которые снимают воспалительные процессы в организме и снижают уровень «плохого» холестерина.

Если не хотите есть семена — самое время достать с полки орехи. Грецкие или кедровые тоже содержат полезные вещества, и их тоже можно добавлять в салат — поможете сердцу, мозгу, иммунитету. Но нужно учитывать, что их калорийность выше, следовательно, салат получится сытнее, так что гарнира можно взять чуть меньше привычного.

3. Свежая зелень

Укроп, петрушка, кинза, базилик, зеленый лук, рукола — не просто украшение блюда, а ценный источник витаминов.

«В зелени содержится в разы больше витамина С, бета-каротина и фолиевой кислоты, чем в основе салата — огурцах и помидорах. Регулярное ее добавление в блюда обогащает организм антиоксидантами, которые замедляют старение клеток и способствуют улучшению пищеварения», — объясняет эксперт.

4. Авокадо или вареное яйцо

Авокадо — источник мононенасыщенных жиров, полезных для сердца и сосудов, а также калия.

Вареное яйцо добавляет высококачественный белок, холин и лецитин, поддерживающие работу печени и нервной системы.

Кроме того, авокадо и яйцо сделают салат гораздо более сытным, это будет уже не просто закуска или дополнение к основной еде, а полноценный прием пищи.

5. Специи

Можно сдобрить салат щепоткой перца, чесноком или имбирем.

«Черный перец способствует усвоению антиоксиданта ликопина, который содержится в помидорах. Небольшое количество чеснока или имбиря добавят блюду противовоспалительных свойств», — заключила врач.

Кстати, специи также помогают сделать вкус салата более насыщенным. Это отличное решение для тех, кто постоянно досаливает пищу, ведь избыток соли приносит организму только вред. Попробуйте добавить немного перца и чеснока — удивитесь, что вкус стал ярче.