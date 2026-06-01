Единственный в России ребенок с прогерией, доживший до ОГЭ: как Аня Добби с синдромом раннего старения борется за аттестат

Аня Добби растет и меняется — меняется и ее жизнь Источник: Максим Корчагин

Аню Корчагину, известную как Аня Добби, знает вся страна. У нее редкое генетическое заболевание — прогерия (преждевременное старение), в России таких людей единицы, в мире — около 400. Скоро Ане исполнится 17 лет — это опасный возраст для пациентов с этим диагнозом. Отец школьницы Максим Корчагин рассказал нашим коллегам из НГС о последних новостях семьи. Они по-прежнему ждут вызова в США на испытание жизненно важного лекарства, а очередной день рождения Ане пришлось встречать в больнице. Но главной проблемой сейчас стала не болезнь, а школьный экзамен.

В одном из видео подписчики сказали Ане, что она похожа на эльфа Добби из «Гарри Поттера», — так родился ее знаменитый псевдоним. Подробную историю уникальной девочки с синдромом раннего старения читайте в отдельном материале.

Лист ожидания и новые диагнозы

В прошлом году семья Корчагиных получила долгожданную визу в США — там для Ани есть лекарство, которое продлевает жизнь людям с прогерией на 40%. Правда, улететь в Штаты пока не получилось: из-за сложностей с документами школьница не попала в основной состав испытуемых и сейчас находится в листе ожидания.

«Вторая группа отправилась на испытание в начале года, но Аню не пригласили. Раньше раз в полгода был групповой звонок по Zoom, но уже довольно долгое время тишина, информации практически никакой», — рассказывает Максим Корчагин.

Из неофициальных источников семья узнала, что препарат нового поколения дает положительный результат без серьезных побочек. Исследования продолжаются в позитивном ключе, что не может не радовать.

Испытать американское лекарство Корчагины согласились несколько лет назад. Максим и Аня уже летали к профессорам в Бостон: программа обеспечивала Аню жизненно важным препаратом, но из-за проблем с поставкой курс пришлось прервать. Семья подала заявку в президентский фонд «Круг Добра», и ее одобрили. Теперь минимум на полтора года закупка лекарства обеспечена официально.

«Это большая и серьезная подвижка в нашей жизни», — говорит Максим.

Тем временем здоровье школьницы всё равно вызывает тревогу: каждые полгода — новый диагноз. Каждый приезд в Москву на обследование приносит очередное неприятное открытие. Уже диагностированы эпилепсия, гипертензия, стеноз аорты, ишемическая болезнь сердца. Недавно добавился преддиабет — инсулинорезистентность и повышенный сахар в крови.

«Принимаем лекарства, надеемся сдержать, чтобы не довести до диабета, — говорит Максим. — Очень переживаем».

День рождения в больничной палате

В прошлом году Аня и ее отец принимали участие в шоу на канале НТВ-Плюс «За гранью» — это был выпуск, посвященный детям с прогерией. В качестве подарка всем героям эпизода организовали недельную поездку в Сочи. Максим называет это событие историческим, потому что на встречу съезжались дети со всего мира. Аня готовилась к путешествию, ждала его, но накануне заболела — диагностировали двустороннюю пневмонию.

«Я посоветовался с врачами — состояние было тревожное, но не самое ужасное, — вспоминает Максим. — Рискнули поехать с условием: если хуже — ляжем в Сочи в больницу».

Спустя полтора дня сдались, и еще четыре Аня пролежала в инфекционной больнице. Даже на свой 16-й день рождения девочка оставалась в палате, из-за чего очень расстроилась. Ей хотелось отметить праздник в новом месте с друзьями, которых она впервые увидела вживую, погулять по городу, искупаться в море. Но в итоге она даже не смогла окунуться в бассейн.

«После выписки у нас остался всего день. Сходили в бар с капибарами, чтобы хоть как-то порадовать Аню», — вздыхает Максим.

Забавные животные подняли ей настроение, но день рождения всё равно был насмарку. Ситуацию нужно было спасать, и семья решила задержаться, организовав мини-путешествие.

«На поезде поехали в Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. Жили четыре дня в гостях у друзей-подписчиков, купались в термальных источниках», — описывает небольшое приключение отец.

Новые форматы

Аня продолжает вести YouTube, но формат ее роликов изменился. Она перестала сниматься без косметики, использует парики и записывает уроки макияжа, иногда показывает распаковку. В основном выкладывает короткие шортсы под музыку. Раньше у Ани был миллион подписчиков, сейчас их количество сократилось до 900 тысяч.

«Обвал есть, но не катастрофичный. За полтора года мы потеряли 30 тысяч подписчиков, — говорит Максим. — Люди не отписываются, просто популярность YouTube падает — площадка, видимо, аннулирует часть аккаунтов. Все блогеры на это жалуются».

Зато в TikTok у Ани уже больше 100 тысяч подписчиков, в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) — около 24 тысяч. Фанаты узнают миниатюрную блогерку в аэропорту, в поезде, на улицах люди подходят поздороваться и заводят разговор.

Максим рассказывает, что смена формата блога во многом обусловлена тем, что меняется и сама Аня. Она взрослеет, из маленькой девочки она превратилась в девушку-подростка, и налицо все прелести переходного возраста.

«Одеваться стала современнее, молодожнее. Косметикой пользуется активнее, ну и характер, конечно же, меняется, как у всех подростков. Всё то же самое, что и у остальных, она ничем не отличается от других подростков. Настойчивее выражает свои мысли, проявляется дух противоречия, максимализма юношеского: ей скоро 17 лет, самый бунтарский возраст», — делится Максим.

Пес-охранник

Собака породы мальтипу, подаренная Ане два года назад на Народной премии НГС, стала настоящим членом семьи.

«Морсик — 4 кг любви, слюней и неимоверной энергии, — улыбается Максим. — Он защищает Аню: когда пытаешься взять ее на руки, поднимает лай, чуть ли не истерику устраивает. Опекает ее».

Аня дрессирует Морсика — он умеет давать лапу, сидеть, лежать, а команду «лапки» придумала сама хозяйка (пес встает на задние лапы и кладет передние ей на ноги).

Экзамен, который убивает

Аня оканчивает 9-й класс. Из-за болезней и поездок она не училась полгода, поэтому семья решила оставить ее на второй год. Но главная причина — ОГЭ.

«По закону без экзамена невозможно получить аттестат, — объясняет отец. — Но Аня не может сдавать. У нее такой букет заболеваний, что каждый экзамен — огромный стресс».

Пробный, «лайтовый» экзамен по русскому языку школьница сдавала онлайн, со своим классным руководителем, всего 20 минут. Результат — 17 баллов из 20. Но реакция потрясла: у нее целый день болела голова, после отключения связи она разрыдалась, ее колотило и трясло.

«Я понял: если сдавать полноценный ОГЭ, 5–7 часов с чужими людьми под камерой, она не выдержит. Даже если медик будет присутствовать. Не реанимационную же бригаду за дверью держать?» — вздыхает Максим.

Он обращался к детскому омбудсмену, просил выдать аттестат по текущим оценкам. Получил отказ: «Только через экзамен».

«Недавно приняли закон для приграничных территорий: детям из Курской, Белгородской областей можно не сдавать экзамены, чтобы не подвергать их жизнь угрозе, — рассуждает Максим. — У нас такая же ситуация: идя на экзамен, мы подвергаем ее жизнь угрозе. Это не просьба соблюсти законность, это акт милосердия».

Без аттестата ей не поступить даже в онлайн-колледж. «Она не станет ни хирургом, ни летчиком. Но ей хочется просто быть как все, ни больше ни меньше», — замечает Максим Корчагин.

Он подчеркивает: Аня — первый и единственный ребенок с прогерией в России, доживший до сдачи экзаменов. И из-за этого прецедента, уверен он, систему могли бы изменить.

Пока же система молчит, а семья продолжает бороться. Но у Ани есть запасной план: она может стать стилистом. Краситься и наряжаться у нее хорошо получается, а аттестат для этой профессии не пригодится.

Скоро лето, школа останется позади, и семья планирует проводить много времени на даче. Максим признаётся: там еще многое предстоит доделать, особенно чтобы Ане было удобно передвигаться.