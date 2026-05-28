«Зуб становится как скорлупа»: стоматолог раскрыла, почему все врачи советуют коронки

В мире, вероятно, не существует такого человека, который не боялся бы ходить к зубному врачу. И это неудивительно: часто варианты лечения звучат жутковато, а стоят дорого. Как раз к таким процедурам относится установка коронок и имплантов. В разговоре с E1.RU врач-стоматолог с 15-летним опытом Бэлла Мусихина рассказала, кому и зачем это необходимо, — объяснение можно посмотреть в видео выше.
«Ты себе просто покупаешь новую красивую эмаль. Все себе делают грудь, виниры, но именно коронок почему-то все боятся. Хотя если вы довели зуб до пульпита, истратили здоровую ткань, купите себе новую», — считает доктор.
Врач подчеркивает: даже качественные пломбы не решают проблему полностью. Без дополнительной защиты зуб остается уязвимым и со временем может треснуть или расколоться.
«Если раньше в нем была какая-то амортизация, какая-то жизнь, которая боролась со всем, то тут зуб становится как скорлупа. Он не рассыплется сразу, конечно, но станет очень хрупким», — добавила стоматолог.