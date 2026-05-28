«Сказать „мне плохо“ — означает признать слабость». Психолог — о той самой причине мужского одиночества

Один из главных барьеров для обращения за помощью у мужчин — стыд и страх показаться слабым

Разговоры о мужском одиночестве в последние годы звучат всё чаще. И дело не только в том, что люди позже вступают в отношения или чаще расстаются. Психологи говорят: сегодня одиночество мужчин всё реже связано с отсутствием партнерши и всё чаще — с невозможностью быть эмоционально близким хоть с кем-то.

Мужчина может быть в браке, воспитывать детей, строить карьеру, встречаться с друзьями — и всё равно чувствовать себя глубоко одиноким. Почему так происходит, чем мужское одиночество отличается от женского и почему признаться себе в нем бывает почти невозможно, объяснила гештальт-терапевт и клинический психолог Ольга Калинина.

Одиночество — это не про отсутствие людей

Когда говорят о мужском одиночестве, многие представляют мужчину, у которого нет отношений или семьи. Но, по словам психолога, сегодня проблема выглядит совсем иначе.

Мужское одиночество всё чаще рассматривают как кризис эмоциональной близости и уязвимости. Человек может жить рядом с другими людьми, быть окруженным коллегами, друзьями или семьей — и всё равно ощущать сильную внутреннюю изоляцию.

— Мужчина может быть очень функциональным, успешным, сильным, надежным, но при этом не иметь возможности быть слабым и уязвимым. И тогда появляется ощущение, что рядом вроде есть люди, но по-настоящему тебя никто не знает, — объясняет Ольга Калинина.

Проблема, по ее словам, не в количестве контактов, а в невозможности быть эмоционально живым рядом с кем-то. Во многом это связано с тем, как мальчиков воспитывают с детства. Им чаще предлагают держаться, не ныть, не плакать, справляться самостоятельно и не показывать слабость. В результате многие мужчины вырастают людьми, которые умеют решать проблемы, обеспечивать близких и брать ответственность, но не умеют говорить о своих чувствах и просить поддержки.

Быть чутким, но не слабым

Ситуацию, по словам психолога, нередко усложняют и ожидания общества. С одной стороны, от мужчин всё чаще ждут эмоциональной включенности: быть заботливыми, внимательными, открытыми. С другой — уязвимость всё еще часто воспринимается как слабость.

— Очень часто мужчины сталкиваются с двойным посланием. Женщина может говорить: «Я хочу, чтобы ты был чутким, открытым, говорил о чувствах». Но когда мужчина начинает раскрываться, он иногда сталкивается с осуждением или обесцениванием. И тогда появляется растерянность: а каким вообще надо быть? — объясняет Ольга Калинина.

Такое противоречие, говорит специалист, только усиливает эмоциональную изоляцию.

Почему даже в отношениях можно чувствовать себя одиноким

Одиночество — это далеко не всегда отсутствие романтических отношений. Можно быть одному, но чувствовать поддержку друзей, ощущать близость и принятие. А можно жить с партнером — и чувствовать себя эмоционально изолированным. Психолог объясняет: мужчины часто делают романтические отношения единственным местом, где можно хоть немного говорить о чувствах и быть настоящим.

— Для многих мужчин отношения становятся единственным пространством эмоциональной близости. И тогда расставание переживается не только как потеря любимого человека, но и как потеря места, где можно было быть собой, — говорит Калинина.

По ее словам, мужская дружба нередко строится иначе: через совместные дела, спорт, юмор, преодоление трудностей. Но глубокие эмоциональные разговоры в мужской среде всё еще остаются редкостью.

Одиночество не всегда выглядит как грусть

Одно из главных заблуждений — считать, что одинокий человек обязательно выглядит подавленным. У мужчин одиночество часто проявляется совсем иначе.

Кто-то начинает с головой уходить в работу. Кто-то становится раздражительным, эмоционально холодным или закрытым. Другие спасаются бесконечной занятостью, спортом, играми, алкоголем или социальными сетями.

Мужчина может вообще не осознавать, насколько он одинок. Он просто живет в режиме постоянного напряжения — работает, чем-то себя занимает, лишь бы не останавливаться и не сталкиваться с этим чувством. Ольга Калинина клинический психолог, сексолог, гештальт-терапевт

Иногда одиночество оказывается настолько болезненным переживанием, что человек буквально отключает эмоции. Снаружи всё может выглядеть благополучно: работа, друзья, отношения, привычная жизнь. Но внутри остается ощущение: «Меня никто не знает настоящего».

Почему мужчинам сложнее просить помощи

По словам психолога, один из ключевых барьеров — стыд. Многих мужчин воспитывают с установкой, что зависеть от других — плохо, а просить поддержку означает проявлять слабость.

— Сказать «мне одиноко» для мужчины часто означает признать: «Мне нужен другой человек». А это может восприниматься как слабость или даже несостоятельность, — говорит эксперт.

Отсюда появляются фразы вроде «справляйся сам», «ты же мужчина», «не жалуйся». И чем дольше человек живет с такой идеей, тем сильнее начинает отдаляться от других. Особенно сложно бывает тем, кто вырос в семьях, где не принято говорить о чувствах, или рядом с эмоционально отстраненными родителями.

Как соцсети усиливают одиночество

Парадоксально, но чем больше у людей способов связи, тем сильнее многие чувствуют себя изолированными. По словам психолога, соцсети часто создают лишь иллюзию близости.

— У человека может быть тысяча друзей в соцсетях, но при этом ни одного, кому можно написать ночью и сказать: «Мне плохо», — объясняет Калинина.

При этом соцсети усиливают постоянное сравнение. Кто-то успешнее, богаче, спортивнее, у кого-то лучше отношения или правильнее жизнь. Мужчины особенно тяжело переживают это сравнение, потому что общество всё еще активно продвигает образ успешного, сильного, эмоционально непоколебимого мужчины.

В результате усиливаются стыд, тревога и ощущение собственной несостоятельности. Психолог считает, что проблема особенно обострилась после пандемии. Удаленная работа, меньше живого общения, ускорение темпа жизни и цифровизация сделали людей еще более изолированными.

— Мы стали больше общаться онлайн, но реальных встреч стало меньше. И это ощущается очень сильно, — говорит специалист.

По ее словам, многие взрослые сегодня вообще теряют пространство для общения: времени всё меньше, а круги общения постепенно сужаются.

Чем опасно хроническое одиночество

Если одиночество становится длительным, оно начинает влиять не только на настроение, но и на здоровье. Постоянный стресс повышает уровень тревоги, может приводить к депрессии, бессоннице, зависимостям и даже суицидальным мыслям.

Длительное одиночество — это серьезный стрессовый фактор. Человек может постепенно потерять надежду на близость, перестать пытаться строить отношения и начать жить с ощущением бессмысленности. Ольга Калинина клинический психолог, сексолог, гештальт-терапевт

Кроме того, исследования связывают хроническую изоляцию с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшением когнитивных функций.

Что делать, если чувствуешь себя одиноко

Главный совет психолога — не ждать идеального момента, когда жизнь вдруг сама изменится. Одиночество редко исчезает мгновенно. Выход из него обычно состоит из маленьких шагов: новых знакомств, поиска интересов, восстановления социальных связей.

Важно постепенно учиться замечать свои чувства, искать людей, рядом с которыми можно быть услышанным, и меньше сравнивать себя с другими.

— Не нужно ждать критической точки. Лучше быть себе поддержкой, а не судьей. И помнить: просить помощи — это не слабость, а человеческая потребность, — говорит Ольга Калинина.

Иногда хорошей опорой становятся сообщества по интересам, группы поддержки или хотя бы один человек, рядом с которым можно быть честным.

Когда пора к психологу

По словам эксперта, обратиться за помощью можно уже в тот момент, когда человек понимает: живет не так, как ему хотелось бы. Но есть и тревожные сигналы.

Если одиночество становится хроническим, появляется ощущение бессмысленности, бессонница, раздражительность, проблемы в отношениях или попытки заглушить чувства алкоголем, работой или другими зависимостями — это повод обратиться к специалисту.