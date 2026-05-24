Как вытащить клеща без пинцета — инструкция, которая спасет вам жизнь

При вытаскивании клеща необходимо действовать аккуратно Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Укус клеща может привести к серьезным инфекционным заболеваниям, поэтому важно не только принимать меры профилактики, но и знать, как действовать, если паразит всё‑таки присосался. Заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина рассказала, как справиться с клещом, если под рукой вдруг не оказалось пинцета.

В экстренной ситуации поможет прочная нить. Нужно сделать петлю и накинуть ее как можно ближе к хоботку клеща. Затем следует аккуратно, без резких рывков, выкручивая и подтягивая, извлечь паразита. Можно слегка покачивать нить из стороны в сторону, чтобы клещ вышел целиком. При этом важно не вращать нить, иначе есть риск, что головка останется в коже, рассказала Семейкина в беседе с РИА Новости.

После удаления клеща необходимо промыть место укуса водой с мылом, а также тщательно вымыть руки. Если под рукой есть антисептик, стоит обработать ранку им, а если нет — достаточно использовать чистую воду.

Врач особо предостерегла от использования масла или спирта. Масло блокирует доступ кислорода и провоцирует клеща выбросить в ранку содержимое кишечника и слюнных желез — вместе с ним в кровь могут попасть возбудители инфекций. Спирт тоже опасен, так как вызывает химическое раздражение и приводит к тому же эффекту.