«Все для комфорта медиков и пациентов»: как продвигается стройка новой поликлиники в Ярославле

Когда откроют модульная поликлинику в Ярославле Источник: правительство Ярославской области

Власти рассказали, на каком этапе находится строительство модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. Новое медучреждение жители ждут уже давно.

По данным на 18 мая 2026 года, в новой поликлинике ведутся внутренние работы.

«На сегодня работы по ряду ключевых направлений выполнены на 100 %, — отметил министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев. — Подрядчик ООО „Алгоритм“ полностью завершил устройство оснований модулей: смонтированы все 176 свай, залиты монолитные ростверки и фундаментные балки — создана надежная база для всего здания».

По словам властей, в здании установлены 119 оконных и дверных блоков, а также блочно-модульная газовая котельная. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой и устанавливают радиаторы отопления. Общая площадь поликлиники составляет 2700 квадратных метров.

«Завершена прокладка внутриплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, установлена трансформаторная подстанция. Это значит, что здание, в котором предусмотрены все условия для комфорта медиков и пациентов: современные врачебные кабинеты, системы кондиционирования, подъемники для маломобильных граждан, — к моменту завершения строительства будет полностью обеспечено коммуникациями», — уточнили в региональном правительстве.

Параллельно идет благоустройство территории. Возле поликлиники появятся асфальтированные проезды и парковки общей площадью более 2780 квадратных метров, приведут в порядок тротуары и газоны. Также рядом с медучреждением высадят около 70 деревьев и кустарников. Этим займется ООО «СК „Ярус“».

«Сейчас сотрудники компании занимаются установкой бортового камня, подготовкой щебеночного основания и прокладкой футляров под кабель наружного освещения», — рассказали в правительстве области.

Работы по благоустройству оплатят отдельно от общей суммы контракта. За них подрядчик получит 26 млн 845 тысяч рублей.

ООО «СК „Ярус“» — ярославская компания, зарегистрированная в Пошехонье. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директором выступает Руслан Андреев. По данным сервиса «Контур Фокус», за 2025 год «СК „Ярус“ заработала 59,9 млн рублей, выйдя в плюс на 1,3 млн.

Когда завершат работы

Ранее и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко рассказывала, что большинство работ на объекте подрядчик должен завершить в мае–июне 2026 года.

«Сложности есть, но от Минздрава оборудование у нас имеется, врачи есть, то есть логистика переезда нам понятна. Мы здесь не будем тянуть. Нам самое главное — пройти процесс лицензирования, но к этому мы готовимся», — объяснила и. о. министра здравоохранения на заседании комитета региональной думы 15 апреля.

Возбуждены уголовные дела

Новую модульную поликлинику на улице Гоголя начали строить вместо аварийного медучреждения на Московском проспекте, закрывшегося в 2023 году. Работы стартовали в 2024-м. Монтаж быстровозводимого здания оценили в 444 миллиона рублей (позже прокуратура укажет, что цена завышена). Завершить строительство планировали к декабрю того же года, однако сроки перенесли. После этого дату открытия поликлиники сдвигали еще несколько раз.

За время строительства объекта в Ярославле возбудили два уголовных дела. Осенью 2025 года был задержан руководитель компании-подрядчика «Алгоритм» Антон Евдокимов. Костромского бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при монтаже модульной поликлиники. Изначально его отправили под домашний арест.

Чем занимается ООО «Алгоритм» Узнать Строительная компания «Алгоритм» была образована в Ярославле в 2010 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель и гендиректор компании — костромич Антон Евдокимов. Его фирма активно участвует в госзакупках. Например, она сносила аварийный дом № 52 на улице Володарского в Ярославле, занималась строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, ремонтирует больницу № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах. По данным «Контур.Фокус», выручка «Алгоритма» в 2024 году составила 826 миллионов рублей.

В феврале 2026 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров вступился за арестованного застройщика Антона Евдокимова. На следующий день суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

30 марта стало известно о возбуждении второго уголовного дела, связанного со строительством поликлиники. На этот раз фигурантом стал бывший руководитель «Единой службы заказчика» Анатолий Ларин. Расследование ведется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Анатолий Ларин возглавлял «Единую службу заказчика» с августа 2023 года по август 2024 года.

Как сообщили в прокуратуре, при определении начальной максимальной цены контракта руководитель госзаказчика использовал три фиктивных коммерческих предложения. По версии ведомства, отсутствие анализа рынка и сопоставления рыночных цен привело к завышению стоимости государственного контракта более чем на 187 миллионов рублей.