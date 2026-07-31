«Не исключены грозовые дожди»: когда в Ярославскую область вернется летняя жара

Август порадует ярославцев теплой погодой. Специалисты центра «Фобос» предупредили, что в Центральную Россию возвращается летняя жара. В первые дни месяца воздух прогреется до +30 градусов, а сама погода будет солнечной.
«Лишь поздно вечером в воскресенье и утром в понедельник местами не исключены небольшие грозовые дожди — это скажется вторжение более прохладного воздуха. В начале новой недели дневная температура понизится до +25…+26 градусов», — дополнили эксперты.
Погода в Ярославле на первые дни августа
1 августа. Весь день ожидается ясная погода. Ночью температура воздуха от +15 до +17 градусов, а днем от +27 до +29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Осадков не обещают;
2 августа. Ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Ночью температура воздуха от +18 до +20 градусов, а днем от +28 до +30 градусов. Ветер юго-западный, умеренный;
3 августа. Весь день ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура воздуха от +18 до +20 градусов, а днем от +26 до +28 градусов. Ветер северо-западный, умеренный;
4 августа. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура воздуха от +15 до +17 градусов, а днем от +24 до +26 градусов. По прогнозу будет слабый ветер.
Ранее на регион обрушилась мощная гроза. Деревья попадали, а улицы ушли под воду. Как город переживал непогоду — рассказывали в онлайн-трансляции.
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