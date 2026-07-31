«Не исключены грозовые дожди»: когда в Ярославскую область вернется летняя жара

1 августа. Весь день ожидается ясная погода. Ночью температура воздуха от +15 до +17 градусов, а днем от +27 до +29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Осадков не обещают;

2 августа. Ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Ночью температура воздуха от +18 до +20 градусов, а днем от +28 до +30 градусов. Ветер юго-западный, умеренный;

3 августа. Весь день ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура воздуха от +18 до +20 градусов, а днем от +26 до +28 градусов. Ветер северо-западный, умеренный;