Дорогу в центре Ярославля перекроют на месяц. Причина

Где в Ярославле модернизируют тепломагистраль Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В центре Ярославля на месяц перекроют дорогу. Как сообщили в мэрии города, это необходимые меры для проведения работ по модернизации тепломагистрали «Горвал-Набережная от ТК-12 до ТК-8».

«От т/к Т-29А до т/к Т-19 проходящей вдоль проезжей части улицы Свердлова города Ярославля, на участке от дома № 68 по проспекту Толбухина до дома № 50 по улице Володарского временно ограничено движение транспортных средств», — рассказали власти.

Т/к — тепловая камера.

Дорогу перекроют на небольшом участке улицы Свердлова от дома № 74а (ЖК «Жемчужина) до дома № 70 с 3 августа. К 3 сентября работы планируют завершить и возобновить движение по улице.

Схема перекрытия дороги Источник: мэрия Ярославля