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Дороги и транспорт Дорогу в центре Ярославля перекроют на месяц. Причина

Дорогу в центре Ярославля перекроют на месяц. Причина

Делимся схемой проезда

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Где в Ярославле модернизируют тепломагистраль | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUГде в Ярославле модернизируют тепломагистраль | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Где в Ярославле модернизируют тепломагистраль

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

В центре Ярославля на месяц перекроют дорогу. Как сообщили в мэрии города, это необходимые меры для проведения работ по модернизации тепломагистрали «Горвал-Набережная от ТК-12 до ТК-8».

«От т/к Т-29А до т/к Т-19 проходящей вдоль проезжей части улицы Свердлова города Ярославля, на участке от дома № 68 по проспекту Толбухина до дома № 50 по улице Володарского временно ограничено движение транспортных средств», — рассказали власти.

Т/к — тепловая камера.

Дорогу перекроют на небольшом участке улицы Свердлова от дома № 74а (ЖК «Жемчужина) до дома № 70 с 3 августа. К 3 сентября работы планируют завершить и возобновить движение по улице.

Схема перекрытия дороги | Источник: мэрия ЯрославляСхема перекрытия дороги | Источник: мэрия Ярославля

Схема перекрытия дороги

Источник:

мэрия Ярославля

Ранее мы рассказывали о перекрытии центра в Ростове Великом. В первой половине августа здесь пройдут съемки исторического фильма. Из-за этого движение по центру города рядом с кремлем будет перекрыто. Как дополнили власти, по улице Советский переулок будет обеспечена возможность проезда через подвижный блокиратор во все дни съемок, кроме 11, 12, 15 и 16 августа. Подробнее о новом проекте и ограничениях можно посмотреть здесь.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Перекрытие дороги Центр Модернизация
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Комментарии
7
Гость
1 час
Пусть модернизируют, нужное дело
Гость
1 час
Ради ремонта тепловой магистрали можно потерпеть неудобства
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Гость
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