Иран грозит Киеву ракетами, а следующие 100 дней могут решить исход СВО: новости спецоперации за неделю

Дипломаты призывают к миру, однако на деле атаки только усиливаются Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

С политических трибун всё чаще звучат призывы к миру, а Москва и Киев продолжают обмениваться ударами. При этом в конфликте появился еще один участник. Украина атаковала иранское судно, на фоне чего у Тегерана и Киева возникли серьезные разногласия. В этом материале мы собрали главные новости об СВО за прошедшую неделю.

Атаки

На этой неделе ВСУ продолжили направлять дроны на склады Wildberries. В Удмуртии пострадал склад в городе Сарапуле. Там начался пожар, сотрудников эвакуировали. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, 15 дронов атаковали склад в Пензенской области. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что 226 сотрудников эвакуировали, 4 человека пострадали. На территории разгорелся сильный пожар. Огонь охватил 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовали более 100 сотрудников МЧС и спасателей, более 50 единиц техники и 2 пожарных железнодорожных поезда.

Склад в Екатеринбурге тоже пытались атаковать, однако дрон сбили раньше — он упал на территорию рядом со зданием. Сотрудников вывели на улицу, никто не пострадал.

А вот по складу в Волгограде попали. Там вспыхнул пожар, по предварительной информации, никто не пострадал. При этом в области пострадавшие есть. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что пять человек получили травмы. Кроме этого, в результате атаки загорелось промышленное предприятие топливно‑энергетического комплекса.

На одних складах атаки не завершились. В Тюмени в День города беспилотник упал на территорию нефтеперерабатывающего завода — вспыхнул пожар. Из-за угрозы жителей попросили покинуть праздничные площадки.

Помимо складов, на этой неделе пострадало много других гражданских объектов. В Запорожской области атака пришлась по туристической базе. 14 человек пострадали, 8 погибли, из них двое детей.

Источник: Следком / Max

Кроме того, под ударом ВСУ оказался детский сад «Подснежник» в Запорожской области. К счастью, детей в здании не было, из 15 сотрудников никто не пострадал, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

В результате атаки беспилотников на Ростовскую область пострадали восемь человек, шестерых из них отправили в больницы. Обломки дронов повредили 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений и центр для бездомных. На момент атаки там находились 43 проживающих и 3 сотрудника, никто из них не пострадал. 27 июля после ночных атак в городе погибла супружеская пара.

В ответ Россия тоже наносит удары. Накануне ночью, 30 июля, Россия атаковала ряд объектов на территории Украины. Для этого использовали высокоточное оружие — с самолетов, с земли, с кораблей, а также беспилотники.

Цели ударов — предприятия военной промышленности, телекоммуникационные и логистические центры, а также суда с военными грузами. Удары пришлись на Киев, Львов, Ивано‑Франковскую, Ровенскую и Днепропетровскую области, а также на порт Южный и суда в море.

В Киеве повреждены два предприятия:

завод «Маяк» — там делали комплектующие, боеприпасы и детали для беспилотников;

электротехнический завод — он выпускал разведывательные и ударные беспилотники.

Во Львове пострадали:

авиационный завод ЛДАРЗ — занимался ремонтом двигателей для ракет и беспилотников;

завод ЛОРТА — производил электронику и радиолокационные системы для ракет.

В Днепропетровской области (в Кривом Роге) поражен завод, который занимался сборкой и модернизацией беспилотников, безэкипажных катеров, а также производством и ремонтом гаубиц.

В Одесской области в порту Южный поврежден сухогруз с военными грузами. Еще два сухогруза, которые везли вооружение в порты Одесса и Черноморск, были поражены южнее и восточнее Одессы.

Помощь Украине

Зарубежные страны продолжают содействовать Киеву. Издание The Independent сообщает, Великобритания планирует направить войска на Украину. Новый премьер‑министр страны Энди Бернем обозначил условия для этого.

По словам политика, Лондон выполнит все обязательства перед Киевом, но лишь после того, как будет достигнуто прекращение огня и конфликт завершится. Тогда, заявил Бернем, Великобритания будет готова участвовать в развертывании многонациональных сил — это нужно, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность Украины.

Премьер‑министр также подчеркнул, что Великобритания не намерена сворачивать поддержку Украины и продолжит оказывать давление с целью добиться полной и безоговорочной остановки конфликта.

А вот Нидерланды помогают Украине до сих пор. ВСУ уже начали применять их ракеты Ruta Block 1 против России. По данным Telegram‑канала «Военная хроника», Ruta Block 1 — малогабаритная ракета‑дрон наземного базирования со скоростью около 0,7 Маха. Заявленная дальность полета — до 300 км.

Ракеты произведены в Нидерландах компанией Destinus, которая самостоятельно выпускает ключевые компоненты (в том числе двигатели T150). Для наращивания выпуска Destinus создала совместное предприятие с немецким концерном Rheinmetall — Rheinmetall Destinus Strike Systems, мощности разворачиваются в том числе в Германии.

Мирные переговоры

Всё чаще политики призывают к миру. Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным в Омске выступил с предложением заморозить конфликт на Украине.

Токаев считает целесообразным вернуться к «Стамбульской формуле 2.0». По его мнению, в ее рамках ранее удалось добиться существенных результатов. Лидер Казахстана также отметил, что получает множество сигналов по теме украинского конфликта из Европы и США. В ответ Владимир Путин пообещал подробно проинформировать Токаева о текущей ситуации на украинском направлении в ходе переговоров.

Такой же риторики придерживаются и в США. По данным CNN, в Штатах считают, что пора завершать конфликт на Украине. Об этом сообщил источник в Белом доме. По его информации, президент США Дональд Трамп был намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским вопросы мирного урегулирования между Москвой и Киевом.

По данным агентства Reuters, США и Украина обсуждают возможность введения режима прекращения огня в воздушном пространстве. Эту инициативу планируют представить России в ходе очередного раунда переговоров.

В свою очередь, пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никаких конкретных договоренностей по вопросу воздушного перемирия. Помимо этого, российский дипломатический источник в комментарии для ТАСС отметил, что идея такого перемирия сопряжена с рядом серьезных сложностей.

В частности, остается открытым вопрос контроля за соблюдением режима. Территория Украины достаточно велика (даже по европейским меркам), а организовать бесполетную зону над ней, а тем более над Россией, крайне проблематично. Кроме того, источник указал на отсутствие ясности в том, кто сможет гарантировать, что украинская сторона будет придерживаться договоренностей и прекратит наносить удары по территории РФ.

Надежду на скорое завершение конфликта выразил премьер Польши Дональд Туск. Он заявил, что следующие 100 дней могут решить исход СВО.

При этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью «Ленте.ру» заявил, что пока рано прогнозировать сроки завершения спецоперации.

По словам сенатора, многое зависит от действий сторон, в первую очередь — от позиции Европы, которая, как считает Карасин, определяет стратегию и практические шаги Киева. Политик подчеркнул, что ключевым фактором остается работа Вооруженных сил РФ на линии фронта: наступление продолжается, и это существенно влияет на развитие ситуации.

Еще одним важным обстоятельством сенатор назвал линию стран ЕС, поддерживающих Украину. В заключение Карасин призвал Европу «повзрослеть», отметив, что ее граждане заинтересованы в стабильном и предсказуемом мире.

Иран грозит Украине ракетами

На фоне мирных обсуждений на мировой арене вспыхнуло еще одно противостояние. Это произошло из-за того, что иранское торговое судно подверглось атаке в Каспийском море. В результате инцидента один моряк погиб, еще один получил ранения. По данным Министерства иностранных дел страны, атаку совершили ВСУ.

«Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права», — заявили в МИД страны.

Издание «Страна» сообщило, что Иран может ударить по Украине тремя баллистическими ракетами.

Число военных в армии РФ вырастет

Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ. Согласно документу, общая штатная численность ВС РФ составит 2 426 130 единиц, из них 1 535 000 — военнослужащие.

По сравнению с предыдущим указом от 12 июня (тогда численность военнослужащих составляла 1 510 000 человек) показатель вырастет на 25 000 человек. Изменения вступят в силу с 1 августа. Причина корректировки — воссоздание военно‑строительных подразделений, расформированных в 2006 году.