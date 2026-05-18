Закроют ли в Ярославле роддом при крупной больнице: ответ властей

В Ярославле решили сохранить акушерское отделение при больнице № 9

В Ярославле не будут закрывать родильное отделение в больнице № 9. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев с учётом социальной значимости учреждения.

«В условиях демографического спада снижение числа родов — объективная проблема для многих медицинских учреждений. Тем не менее, родильный дом при больнице № 9 выполняет важную социальную функцию и необходим жителям города. В вопросе о дальнейшей судьбе роддома должны учитываться не только медицинские стандарты, но и интересы людей». — прокомментировал он.

Напомним, 13 мая на заседании комитета Ярославской областной Думы по здравоохранению главный врач областной детской клинической больницы Сергей Кирдянов сообщил, что приезжавшие в Ярославль эксперты «Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова» выступили за закрытие акушерского отделения из-за относительно небольшого количества родов, которые там проходят.

По информации Кирдянова, сейчас среднее количество родов в день в перинатальном центре — 12, в больнице № 9 — от силы одни роды, в больнице № 2 — четыре-пять родов.

