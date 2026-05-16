Здоровье Несколько ошибок в аномальную жару будут стоить вам здоровья: как защитить себя

Врач дала рекомендации для безопасных прогулок

Даже в тепло стоит быть осторожными, чтобы не получить перегрев | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

До лета осталось совсем немного, а в часть регионов уже на следующей неделе придет аномальная жара. Чтобы высокие температуры не обернулись проблемами со здоровьем, важно соблюдать несколько правил. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая назвала главные ошибки и объяснила, как защитить свой организм.

Опасные прогулки под солнцем

Медик советует соблюдать «правило 11–17» — то есть с 11:00 до 17:00 находиться в тени или в помещении, чтобы избежать пика солнечно активности. В одежде стоит отдать предпочтение свободному крою и легким тканям, например хлопку и льну. На время жары следует снизить физическую активность и не использовать плотный декоративный макияж.

Врач также рекомендует принимать контрастный душ по утрам, а для быстрого охлаждения днем ополаскивать прохладной водой шею, лицо и запястья.

Неправильное проветривание квартиры

В помещениях стоит держать окна закрытыми и зашторенными. Проветривать квартиру лучше после 22:00, когда воздух на улице остывает.

Если у вас есть кондиционер, пользуйтесь им осторожно. Важно избегать резких перепадов температур, чтобы не заболеть и не спровоцировать спазм сосудов. Светлана Бурнацкая советует поддерживать температуру в помещении на +23 градусах, при этом разница с температурой на улице не должна превышать 7–10 градусов.

В качестве альтернативного способа охлаждения можно ставить перед вентилятором емкость со льдом или холодной водой.

Недостаток жидкости

По словам врача, при высоких температурах организм теряет до 1,5 литра жидкости в час, поэтому необходимо поддерживать водный запас. Бурнацкая советует выпивать 1,5–2 литра воды в день порциями по 150–200 мл каждые 40–60 минут. Помимо воды, можно пить зеленый чай и несладкие морсы, а вот алкоголь, сладкие напитки и кофе лучше исключить, так как они ускоряют потерю жидкости.

Как распознать тепловой удар?

Из-за перегрева могут появиться резкая слабость, спутанность сознания, сильная головная боль, тошнота, отдышка, повышенная температура и прекращение потоотделения. Пострадавшему необходимо вызвать скорую. До приезда медиков человека нужно положить в прохладном месте на спину с приподнятыми ногами, наложить на тело холодные компрессы.

«Не пытайтесь сбить температуру жаропонижающими — при тепловом ударе они неэффективны и могут навредить печени или почкам», — объяснила Светлана Бурнацкая в разговоре с «Известями».

Пациентам с гипертонией в период жары она советует измерять давление трижды в день и не менять дозировки препаратов без назначения врача. Людям с диабетам — обязательно контролировать уровень глюкозы в крови и вовремя принимать все лекарства.

Виктория Корнеева
