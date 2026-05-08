Ничего полезного? Почему молоко с кефиром лучше не пить перед сном, как советовали раньше

Детей уже не стоит призывать пить молоко, чтобы быть здоровыми? Источник: Роман Данилкин / 63.RU

О пользе вечернего стакана кефира многие из нас помнят еще с детства. А теплое молоко на ночь некоторым помогает лучше спать. Однако врачи всё чаще и чаще говорят: в этих привычках нет ничего полезного. Подробности — в материале «Доктора Питера».

По словам врача-гастроэнтеролога, эндокринолога Диляры Лебедевой, употребление молочных продуктов — это не всегда про здоровое питание. Особенно для тех, кто страдает воспалением кишечника, инсулинорезистентностью или лактазной недостаточностью.

Так, популярный в свое время совет пить кефир на ночь, как было принято в советское время, или молоко может быть далеко не так полезен, как казалось раньше.

По словам эндокринолога, несмотря на низкий гликемический индекс молока — всего 30 (по ГИ можно судить о способности продукта вызывать резкий скачок сахара в крови. — Прим. ред.), у него высокий инсулиновый индекс — аж 90, почти как у белого хлеба. Инсулиновый индекс отражает скорость и объем выработки поджелудочной железой гормона инсулина в ответ на употребление определенного продукта. У кефира всё аналогично.

«Выпили кефир на ночь? Поздравляю — вы легли спать с поднятым инсулином. Для людей с инсулинорезистентностью это прямой путь к усугублению проблемы», — подчеркнула Диляра Лебедева в своем телеграм-канале.

Врач назвала еще три причины быть осторожнее с молочкой.

Лактазная недостаточность. Организм с возрастом зачастую теряет способность переваривать лактозу — молочный сахар. Если нам не хватает фермента, который нужен для расщепления этого сахара — лактазы, то это обычно приводит к появлению вздутия, газов, диареи и колик после употребления молочных продуктов. Непереносимость белков молока. Молоко богато легкоусвояемыми белками, что полезно для здорового кишечника. Если есть воспаление слизистой, эти белки не усваиваются и становятся антигенами, на которые среагирует иммунитет. Это может стать причиной аллергии и пищевой непереносимости, о которых человек может даже не догадываться. Молоко бывает двух типов — А1 и А2. Об этом мало кто знает. Большинство коров в России дают молоко А1, которое может приводить к негативным эффектам. Как поясняет врач, при расщеплении казеина молока А1 образуется бета-казоморфин-7 — вещество с морфиноподобными свойствами. Оно способно вызывать привыкание, вредить слизистой кишечника и провоцировать реакцию иммунной системы. В отличие от более редкого молока А2, к которому относится, например, козье, овечье, верблюжье, оно таких эффектов не дает.

О вреде пить кефир на ночь ранее предупреждали и другие врачи. По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, у кефира один из самых высоких значений инсулинового индекса. Если этот продукт пить на ночь, когда активность инсулина и так на максимуме, во сне может произойти сильное снижение уровня глюкозы крови — в ответ печень будет усиленно ее производить, из-за чего наутро вы проснетесь с повышенным сахаром в крови. Если так делать регулярно, по словам врача, можно заработать себе преддиабет. Не советовала пить кефир на ночь также врач-гинеколог Екатерина Волкова, особенно тем, кто хочет похудеть. А эндокринолог Елена Яровова предупреждала о вреде творога перед сном.

Что делать

Совсем отказываться от молочных продуктов точно не стоит. Однако Диляра Лебедева советует людям в возрасте быть осторожнее с молоком и кефиром.

«Если очень хочется, то можно выбрать домашнюю кисломолочку из овечьего или козьего молока (тип А2). Но не стоит убирать из рациона сливочное масло или масло гхи — это полезная вещь, я всегда за то, чтобы оно присутствовало в любых диетах», — добавляет доктор.

Как отмечает гастроэнтеролог, проблемные отношения с молочкой могут уйти после восстановления пищеварительной системы.

На ночь лучше пить воду?

Многие стараются вообще ничего не пить перед сном, а особенно воду, боясь проснуться из-за желания сходить в туалет. Однако немного воды на ночь точно не повредит и даже может спасти от сосудистой катастрофы.

Хирург-уролог Марк Гадзиян назвал две веские причины выпивать один стакан воды перед сном. Это помогает:

предотвратить инсульт и инфаркт ;

предотвратить судороги ног ночью. Мышцы ног нуждаются в жидкости, так как они сокращаются и из-за недостатка воды будят вас мышечным спазмом.

Кстати

Частые позывы сходить в туалет «по-маленькому» могут говорить не об избытке воды в организме, а, наоборот, о дефиците.

По словам диетолога Али Каллен, если вам очень часто хочется в туалет, но при этом выделяется мало мочи, это может быть признаком того, что вам нужно пить больше, а не меньше. В этом случае моча становится слишком концентрированной, поэтому раздражает слизистую оболочку мочевого пузыря.

По словам Марка Гадзияна, время употребления воды иногда очень важно: в определенный момент она максимально влияет на функции организма. И это стоит учитывать:

один стакан воды, выпитый за 3 минуты до еды, помогает пищеварению ;

один стакан воды перед купанием помогает снизить артериальное давление.

«Как уролог я скажу следующее: те, кто всегда пьет много воды и у кого здоровое сердце, намного реже страдают мочекаменной болезнью», — добавил врач.