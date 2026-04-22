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Здоровье Что происходит с Лерчек Обзор Это больше не Лерчек: визажист Чекалиной показала, как она выглядит после химиотерапии

Это больше не Лерчек: визажист Чекалиной показала, как она выглядит после химиотерапии

Болезнь наложила сильный отпечаток на внешность блогера

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Валерия старательно прячет последствия болезни под макияжем, но получается у нее это не всегда | Источник: eyya.skin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Валерия старательно прячет последствия болезни под макияжем, но получается у нее это не всегда | Источник: eyya.skin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валерия старательно прячет последствия болезни под макияжем, но получается у нее это не всегда

Источник:

eyya.skin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Всю весну блогер Лерчек, у которой в марте обнаружили четвертую стадию рака желудка с метастазами, проходит курс химиотерапии. Практически обо всех подробностях процесса в социальных сетях рассказывает жених блогерши — учитель танцев Луис. Но кроме него свежими кадрами поделилась подруга и визажист Лерчек — Мадина.

Она захотела поддержать Чекалину и приехала прямо в больницу, чтобы подготовить блогершу к фотосессии для ее косметического бренда. Лерчек наотрез отказалась брать время на отдых и приступила к подготовке к съемкам, как только закончилась химия.

Источник: mad.mado / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: mad.mado / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

mad.mado / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После процедуры лицо Лерчек сильно отекло, и в ней стало тяжело узнать ту идеальную блогершу с точеными скулами и лисьим взглядом. Из-за агрессивных лекарств кожа Валерии сильно испортилась, поблекла и покрылась синяками, которые визажист мастерски скрыла под слоем косметики.

Источник:

mad.mado / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мадина опубликовала видео с макияжем в поддержку запуска нового бренда Лерчек. В рекламном ролике к выходу первых продуктов Чекалина рассказала, что начала создавать свое новое детище еще два года назад, но до конца концепция сформировалась только после того, как она столкнулась с раком.

Источник:

eyya.skin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Как показала жизнь, никто не знает, что нас ждет впереди и какая судьба нам уготовлена. И я не знаю… Хочется просто… даже если меня не будет, чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести. Но, может быть, в какой-то момент я потеряла сама с ним связь. Думать о себе прежде всего, о своем здоровье, красоте, — рассказала о бренде Лерчек.

Свою жизнь Валерия пересмотрела в последние несколько месяцев. Чекалина тяжело переживала беременность, во время которой у нее начались проблемы со здоровьем. После тяжелых родов выяснилось, что у блогера последняя стадия рака желудка и множественные метастазы. Лерчек ослепла на один глаз и перенесла операцию на позвоночник, который мог в любой момент раскрошиться.

Чтобы хоть как-то взять свою жизнь под контроль, Лерчек захотела не дожидаться, когда из-за лечения у нее выпадут волосы, а побрилась налысо сама, запечатлев этот момент на видео.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Лерчек Рак Болезнь Макияж
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Комментарии
1
Гость
22 апреля, 12:35
ну хватит уже про эту.....проплаченная
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Гость
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