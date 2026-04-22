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Здоровье «Крики и оры на три этажа»: ярославцы пожаловались на очередь в поликлинике

«Крики и оры на три этажа»: ярославцы пожаловались на очередь в поликлинике

В Минздраве объяснили, из-за чего толпятся пациенты

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В ярославской поликлинике собралась очередь из пациентов | Источник: Минздрав Ярославской областиВ ярославской поликлинике собралась очередь из пациентов | Источник: Минздрав Ярославской области

В ярославской поликлинике собралась очередь из пациентов

Источник:

Минздрав Ярославской области

Жители Ярославля пожаловались на очереди в поликлинике № 1 больницы № 9 на Тутаевском шоссе. По их словам, люди пытались записаться на прием к профильным врачам.

«Люди с 7 утра в очереди за явочками ко врачам. В 7:30 выходят и говорят, что явочек нет. Крики и оры на три этажа. Я ушла оттуда, когда люди начали кричать. Явочки при мне никто не получил», — рассказала подписчица канала «Свободный Ярославль» в MAX.

По ее словам, у пациентов возникли сложности с записью к определенным специалистам.

«К узким специалистам люди не могут попасть. Лично сама стою в очередь на запись к неврологу с декабря. Уже сходила к платному, но по прописке тоже надо попасть, так как стою на учёте у эндокринолога и обязана проходить обследования каждый год для получения лекарственного обеспечения», — написала ярославна.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области прокомментировали случившееся. Там рассказали, что поликлиника № 1 начинает работать с 7:30.

«К этому времени в регистратуре находится один оператор, второй начинает работу с 8:00 Пациенты, как по записи, так и без нее начинают приходить в поликлинику до ее открытия и зачастую создают неорганизованную очередь», — объяснили в Минздраве.

Так выглядело фойе поликлиники в 7:16. По камерам видно, что регистратура еще не начала работу | Источник: Минздрав Ярославской областиТак выглядело фойе поликлиники в 7:16. По камерам видно, что регистратура еще не начала работу | Источник: Минздрав Ярославской области

Так выглядело фойе поликлиники в 7:16. По камерам видно, что регистратура еще не начала работу

Источник:

Минздрав Ярославской области

А так в 7:59 | Источник: Минздрав Ярославской областиА так в 7:59 | Источник: Минздрав Ярославской области

А так в 7:59

Источник:

Минздрав Ярославской области

Также там уточнили, что с 6 апреля 2026 года на капитальный ремонт закрылось отделение поликлиники в Норском. Из-за этого на обслуживание в поликлинику № 1 на Тутаевском шоссе прибавилось больше 10 тысяч человек.

«Очередь на момент съемки была не более 20 человек, которые были записаны на прием или поставлены в лист ожидания в течение 15 минут. По фотографиям, сделанным с камер видеонаблюдения, 23 апреля 26 небольшая очередь в регистратуре наблюдалась с 7:30 до 8:20 После этого времени работа идет в штатном режиме», — рассказали в региональном Минздраве.

Ранее жители Ярославля пожаловались на очереди за получением справок в Ярославской областной психиатрической больнице. Власти рассказали, в чем дело.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Поликлиника Очередь Минздрав
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Комментарии
133
Гость
29 мая, 11:04
К неврологу ладно. А вот меня терапевт направила к лору с двусторонним гайморитом. А у нас как? Дают явку на прием ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ!!! И что, я с этим гайморитом буду две недели просто так жить? Взяла явку и сама себя лечила по Интернету. Так что за две недели вроде выздоровела. А тут еще жара, прогрелась на солнце. Вот вопрос к деятелям здравоохранения Ярославля: на черта нужны такие явочки через две недели? Это же нужно или терпеть, или предугадать, что заболеешь через 2 недели! Мне кажется, смысл в том, чтобы таким образом разгрузить врачей - люди сами себя лечат и на прием уже не являются по явке.
Гость
23 апреля, 05:00
В страховую компанию звонила два дня, с разных телефонов, трубку берут и кричат вас не слышно.
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Гость
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