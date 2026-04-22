«Крики и оры на три этажа»: ярославцы пожаловались на очередь в поликлинике

В ярославской поликлинике собралась очередь из пациентов Источник: Минздрав Ярославской области

Жители Ярославля пожаловались на очереди в поликлинике № 1 больницы № 9 на Тутаевском шоссе. По их словам, люди пытались записаться на прием к профильным врачам.

«Люди с 7 утра в очереди за явочками ко врачам. В 7:30 выходят и говорят, что явочек нет. Крики и оры на три этажа. Я ушла оттуда, когда люди начали кричать. Явочки при мне никто не получил», — рассказала подписчица канала «Свободный Ярославль» в MAX.

По ее словам, у пациентов возникли сложности с записью к определенным специалистам.

«К узким специалистам люди не могут попасть. Лично сама стою в очередь на запись к неврологу с декабря. Уже сходила к платному, но по прописке тоже надо попасть, так как стою на учёте у эндокринолога и обязана проходить обследования каждый год для получения лекарственного обеспечения», — написала ярославна.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области прокомментировали случившееся. Там рассказали, что поликлиника № 1 начинает работать с 7:30.

«К этому времени в регистратуре находится один оператор, второй начинает работу с 8:00 Пациенты, как по записи, так и без нее начинают приходить в поликлинику до ее открытия и зачастую создают неорганизованную очередь», — объяснили в Минздраве.

Так выглядело фойе поликлиники в 7:16. По камерам видно, что регистратура еще не начала работу Источник: Минздрав Ярославской области

А так в 7:59 Источник: Минздрав Ярославской области

Также там уточнили, что с 6 апреля 2026 года на капитальный ремонт закрылось отделение поликлиники в Норском. Из-за этого на обслуживание в поликлинику № 1 на Тутаевском шоссе прибавилось больше 10 тысяч человек.

«Очередь на момент съемки была не более 20 человек, которые были записаны на прием или поставлены в лист ожидания в течение 15 минут. По фотографиям, сделанным с камер видеонаблюдения, 23 апреля 26 небольшая очередь в регистратуре наблюдалась с 7:30 до 8:20 После этого времени работа идет в штатном режиме», — рассказали в региональном Минздраве.