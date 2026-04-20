«Как в советские времена»: ярославцы пожаловались на очередь в больницу

Ярославцы выстроились в очередь за водительскими справками Источник: Ярославль № 1 / Telegram, Ярославская областная психиатрическая больница / Vk.com

Жители Ярославля пожаловались на гигантскую очередь для получения справок от психиатра в Ярославскую областную психиатрическую больницу (ЯОПБ) и прохождения шоферской комиссии. По их словам, ажиотаж возник в субботу, 18 апреля.

«Очередь, как в советские времена, чтобы пройти шоферскую комиссию или просто получить справку. Если по записи, то уже на май. Люди занимают с 5 утра. Я приехала в 7:40», — написала подписчица телеграм-канала «Ярославль № 1».

При этом, когда посты разлетелись в социальных сетях, в комментариях люди стали спорить, мол, если записываться заранее, в очередь не угодишь.

«А что, записаться-то не судьба? Всё на последний день оставляют! Если я знаю, что мне нужна будет справка, за две недели запишусь и получу её без проблем», — написала Наталья Валышева в группе «Подслушано в Ярославле!» во «Вконтакте».

В Ярославской областной психиатрической больнице отреагировали на жалобы в социальных сетях. Там приложили скриншоты с камер видеонаблюдения, уточнив, что жалобы про очереди с пяти часов утра не соответствуют действительности.

«Сообщаем, что начало работы диспансерного отделения для взрослых с 8:00. Однако первые посетители подошли в 6:26., что видно по фотографии 1. В 7:57 сотрудник больницы открыл ворота на прилегающую территорию и впустил посетителей в здание (фото 2). На фотографии 3 видно, что очередь на улице отсутствует (время 8:01). К 12:20 осталось лишь небольшое количество людей для получения платных услуг (фото 4). Считаем, что заявление о том, что очередь формируется с 5:00 некорректным», — рассказали в больнице.

Так выглядел двор ЯОПБ в 8:01 18 апреля Источник: Ярославская областная психиатрическая больница / Vk.com

Администрация учреждения также поблагодарила ярославцев, которые оставляли комментарии о предварительной записи и отсутствии очередей.

«Еще раз обращаем внимание, что прием на платные услуги осуществляется только по предварительной записи, прием в живую очередь осуществляться не будет. Записаться можно на сайте или в будние дни с 9:00 до 15:30 по телефонам 75-71-65 или 73-25-62. Приходить нужно за 5-10 минут до назначенного времени. На данный момент имеются свободные явки с 5 мая», — рассказали в ЯОПБ.