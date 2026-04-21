«Я чувствую себя в ловушке»: трагедия 300-килограммовой звезды шоу, которую не смогли спасти

Долли жила по принципу «не знаешь, чем заняться, — поешь» Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLC, 2022 год

Многие с детства привыкли верить в сказку, когда главная героиня найдет свое счастье, любовь, проживет кардинальное преображение и станет лучшей версией себя. Зачастую в реалити-шоу о похудении так и получается: ненавистные килограммы исчезают, а им на смену приходит фигура мечты, новая работа, хобби и мотивация жить дальше. Однако история 300-килограммовой Долли Мартинез без счастливого конца. У нее не хватило сил поменять привычки и изменить свою судьбу.

«Еда отгоняет боль»

В детстве Долли оказалась лицом к лицу со слишком большим количеством проблем. Ее отец был зависим от запрещенных веществ и между семьей и улицей выбрал второе. Мартинез сильно переживала из-за того, что оказалась не нужна родному человеку, и стала глушить боль едой.

— Единственная вещь, которая может меня отвлечь от темных мыслей, — еда. Она отгоняет боль. Еда — причина всех моих бед, но только она одна помогает почувствовать себя хорошо, — делилась Долли в передаче «Я вешу 300 кг» (18+).

Долли иногда виделась с отцом, но настоящей семейной близости, о которой она мечтала, так и не возникло Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLC, 2022 год

Маме Долли пришлось самой стать и добытчицей, и защитницей для себя и своей маленькой дочки. Она устроилась работать массажистом-терапевтом и сиделкой в хоспис, купила машину, и казалось, что постепенно жизнь налаживается. Однако когда Долли пошла в детский сад, то выяснилось, что девочке тяжело в компании сверстников.

— В детском саду мне диагностировали дефицит внимания, который вызывает биполярное расстройство. Из-за ментальных болезней я была менее социализированной, и, когда мне было 7 лет, я весила 54 килограмма, — вспоминает Долли.

Источник: Городские медиа

Ни дети, ни воспитатели не хотели принять, что Долли не такая, как все. Она терпела постоянные оскорбления и нападки, и единственное, что могла сделать, — пожаловаться маме, которая сразу бежала, чтобы заступиться за свою любимую девочку.

— Долли всегда отличалась от других детей, поэтому они были жестокими по отношению к ней. Мне приходилось быть мамой-защитницей, — говорила заботливая родительница.

Долли никогда не была худышкой Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLC, 2022 год

Кроме мамы Долли стабильно искала поддержку и защиту в еде. На бесконечных зажорах к 16 годам она поправилась до 136 килограммов. Когда девушка увидела такие гигантские цифры на весах, она не разозлилась, не захотела перевернуть свою жизнь на 180 градусов. Наоборот, она полностью опустила руки.

— Мне стало всё равно, что я ем, да и вообще на всё. Я перестала уделять достаточно времени старшей школе, и меня исключили, — признавалась участница шоу.

Долли пыталась работать поваром, но, осознав, что всю смену придется провести на ногах, продержалась лишь пару дней. После устраивалась в кол-центры, но и там не сложилось. У Мартинез развилась астма, и она не могла подолгу сидеть в офисе.

В 21 год Долли познакомилась с парнем по имени Рикки и вышла за него замуж. Американка надеялась, что если не может реализовать себя в карьере, то ей удастся хотя бы построить счастливую семью, но и тут вышла осечка. Рикки оказался абьюзером. Мартинез понадеялась исправить положение, родив ребенка, но появившаяся на свет дочка Тринити оказалась никому не нужна.

Материнские обязанности Долли закончились общим селфи с дочкой Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLC, 2022 год

— Они отдали ребенка в опеку, когда ей было шесть дней. Через год они пошли в суд, чтобы вернуть ее, но их посчитали некомпетентными. Мне пришлось взять опеку над Тринити, — делилась мама Долли.

Вместе с дочкой в отчий дом вернулась и сама Мартинез, но к тому моменту она уже не могла себя полностью обслуживать, и вся забота легла на плечи ее мамы.

«Я не могу встать с кровати без помощи»

Когда Долли исполнилось 25 лет, а ее вес достиг отметки 268 килограммов, она обратилась в программу «Я вешу 300 килограммов». К этому моменту она стала практически полностью недееспособной. Из-за огромного веса она с трудом передвигалась без кислородного баллона, и даже обычное утреннее пробуждение стало для нее пыткой.

— Я просыпаюсь разбитая, и первое, что я чувствую, — боль из-за своего веса. Я не могу встать с кровати без помощи, — описывала американка.

Единственное, что менялось в жизни Долли, — цвет ее волос Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLC, 2022 год

Самой помыться или одеться для Долли стало непозволительной роскошью. Забраться в душ и ополоснуться ей помогали мама и подруга Шая, такая же большая девочка, как и она.

Долли страдала не только от затрудненного дыхания, проблем с сердцем и постоянной сыпью в складках кожи. У нее также развилась лимфедема под животом. Ее можно было удалить только хирургически после похудения.

Лимфедема — это отек из жидкости, которая должна бороться с инфекцией.

Долли признавалась, что ее главная беда не столько малоподвижный образ жизни, сколько еда.

— Мама пытается заставить меня взять больше фруктов, овощей и мяса, но у меня тяга к сладкому. Я люблю хлеб и выпечку. Мне сложно выбирать продукты, потому что я должна получить одобрение мамы, — жаловалась Мартинез.

Небольшая литровая кружечка молока обязательна за завтраком Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLC, 2022 год

Измениться Долли захотела только ради одного человека — своей дочки Тринити.

— Мой самый большой страх, что моя дочь узнает, каково это — жить без матери, — со слезами на глазах признавалась Долли.

Американка отправилась к доктору Назардану, который за свою практику помог преобразиться сотням полных людей. Долли надеялась, что ей проведут операцию по уменьшению желудка, однако специалист не согласился ее делать, пока Мартинез не похудеет хотя бы на 29 килограммов.

Доктор дал Долли рекомендации по новому меню, из которого нужно было исключить все перекусы и вредную еду. Также прописал программу легких тренировок и договорился увидеться через два месяца.

Дома выяснилось, что к новой жизни больше готова мама Долли, чем она сама.

— Моя мама сразу избавилась от вредной еды. Меня шокировало, насколько быстро она это сделала. Это было очень тяжело для меня, я хотела, чтобы она хотя бы меня предупредила или посоветовалась, — негодовала Долли.

Долли была в шоке, когда в мусорку полетели все торты и пирожные, которые она так любила Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLC, 2022 год

Два месяца Долли жила с мыслью, что должна сбросить не то что 29 килограммов, а в два раза больше, ведь она так много делала.

— Я считаю, это несправедливо и слишком строго. Если бы я делала всё сама, это было бы медленнее, но не так шокирующе для моего организма, — была недовольна Долли.

Когда настал день взвешивания, оказалось, что всё не так радужно. Мартинез похудела всего на семь килограммов и не слишком строго следила за своим питанием, позволяя себе перекусы.

— Я не понимаю, что произошло. Это не имеет никакого смысла. Я так тяжело работала, я не представляю, как сделать еще больше, потому что мое ментальное состояние очень паршивое, — в недоумении сидела перед доктором Долли.

«Со своей мамой я чувствую себя в ловушке»

Доктор дал американке еще два месяца, чтобы сбросить оставшийся 21 килограмм, но вместо того, чтобы плотно заняться своим здоровьем, Мартинез начала решать вопросы в личной жизни. Она посчитала, что мама только мешает ее похудению, и захотела вернуться к бывшему мужу, с которым официально так и не развелась.

— Со своей мамой я чувствую себя в ловушке. Мой бывший муж спрашивал, не хочу ли я вернуться к нему, и я начала рассматривать это как возможность. Я знаю, что он абьюзер и очень токсичен, но он обещает, что в этот раз всё будет по-другому. Он сейчас уже женат и предлагает мне быть второй женой, — с воодушевлением делилась Долли.

Долли понадеялась, что бывший муж всё осознал и исправился Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLC, 2022 год

Мартинез убежала от мамы в приют, откуда ее забрал бывший муж. С ним она смогла прожить только пару дней. За красивыми словами о переменах ничего не стояло, и Долли снова терпела оскорбления и насмешки из-за лишнего веса.

Разочаровавшись, Долли снова сбежала — к парню, с которым познакомилась в приюте.

— Филипп был послан с небес, чтобы спасти меня. Он любовь всей моей жизни, которую я так ждала. Он отвез меня в Техас, мы живем в отеле, который он оплачивает своим пособием по инвалидности. Филипп практически глухой, но у него есть слуховой аппарат, — была довольна своей жизнью Мартинез.

Жить в отеле с дырявыми шторами и есть из одноразовой посуды Долли понравилось больше, чем дома с заботящейся мамой Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLC, 2022 год

Полностью поглощенная своей любовью Долли забыла и про визит к доктору, да и про свое похудение тоже. Через четыре месяца выяснилось, что она похудела только на четыре килограмма.

Доктор отправил Долли к психотерапевту, а тот в свою очередь рекомендовал Мартинез научиться проводить время в одиночестве и самой справляться с трудностями без поиска поддержки в малознакомых людях. Мартинез предстояло найти отдельное жилье и делать домашние дела, но она не смогла с этим справиться.

— Чтобы воплощать наш план, я начала самостоятельно заниматься своей стиркой, — хвасталась Долли, придя в прачечную вместе с подругой. — Я думаю, это для меня большой шаг. Я немного переживаю, что у меня на это может не быть энергии.

В представлении Долли делать что-то одной — это в компании с подругой Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLC, 2022 год

Со своим женихом Долли даже нашла жилье, но это была лишь комната в полуразрушенном бараке с соседями, откуда их выгнали через сутки.

Долли с трудом попала в свой новый дом, но не задержалась там надолго Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLC, 2022 год

Не выполнив ни одну из рекомендаций специалистов, она вернулась к доктору Назардану только через четыре месяца вместо двух и не смогла похвастаться ощутимым результатом. Ее вес остановился на отметке 250 килограммов. Доктор отказал в операции.

— Мы будем работать с тобой весь следующий год, пока ты будешь ходить на терапию и сбрасывать вес. Также тебе нужно привнести в свою жизнь чуточку стабильности и начать брать ответственность за себя. Тогда, возможно, мы сможем одобрить тебе операцию, — заключил Назардан.

Без камер и постоянного наблюдения Долли совсем расслабилась и так и не смогла прийти к телу своей мечты. Из-за большого веса в марте 2026 года она попала в больницу, и у нее диагностировали скопление жидкости в сердце и легких.

Долли несколько недель пролежала в коме, а в апреле скончалась от сердечной недостаточности.