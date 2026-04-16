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Здоровье Обзор «Не хочет, чтобы видели ее такой»: пугающие кадры с Лерчек, которая лечится от рака

«Не хочет, чтобы видели ее такой»: пугающие кадры с Лерчек, которая лечится от рака

Блогер с трудом переносит каждую новую процедуру

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Лерчек второй месяц борется с раком четвертой стадии и верит, что сможет победить | Источник: gosha_kamaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Лерчек второй месяц борется с раком четвертой стадии и верит, что сможет победить | Источник: gosha_kamaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лерчек второй месяц борется с раком четвертой стадии и верит, что сможет победить

Источник:

gosha_kamaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогер Валерия Чекалина прошла вторую химиотерапию. В марте после тяжелых родов она узнала о том, что у нее последняя стадия рака желудка, и сразу же начала лечение. Весь процесс ее борьбы с болезнью фиксируют на видео и фото ее близкие люди и рассказывают, что на самом деле происходит в жизни популярного блогера, которую привыкли видеть всегда безупречной.

Друг Лерчек Гоша Камаев показал кадры из больницы, куда Лерчек приехала на вторую химиотерапию. Блогер не стала надевать парик и прятать лысую голову, которую она со слезами на глазах неделю назад сама обрила. Камаев написал, что вторая процедура далась Лерчек очень тяжело. Он показал снимок, где блогер с капельницей с трудом сидит на полу в проходе между двумя комнатами, а доктор экстренно измеряет ей давление.

— Сегодня тяжелый день. Лере было совсем плохо от химиотерапии, — подписал публикации Григорий.

Несмотря на сонливость и усталость, Камаев уверяет, что Лерчек даже под капельницей думала о работе и не захотела после тяжелой процедуры дать себе передышку, а сразу начала собираться на съемки.

Источник:

gosha_kamaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Несмотря ни на что, Лера пытается выстраивать рабочие процессы и думает, как решать финансовые сложности. Пытаемся уговорить отменить все планы, — сообщил Камаев. — Малышка поспала немного и сказала, что ей уже получше. Поэтому, как отключат химию, поедем работать сразу из больницы. Я могу поддержать любой ее выбор и решение.

Источник:

gosha_kamaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По словам Камаева, Валерии, которая привыкла, что всегда появляется в Сети с безупречной прической и макияжем, с трудом дается, что все ее видят в таком состоянии. Однако, как уже признавался жених Лерчек — Луис, близкие боятся слухов и фейков в Сети, поэтому сами честно делятся происходящим во всех подробностях.

Перед съемками ей сразу в больнице начинают наносить макияж и скрывают отечность и множество синяков.

Источник:

gosha_kamaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Лера не хочет, чтобы кто-нибудь видел ее такой, какой показываю я сейчас. И вы не представляете, какой это шаг в самую уязвимость для нее, но я хочу, чтобы вы знали, что остается за кадром, — объяснил Камаев.

Чтобы показать, какая колоссальная разница между Лерчек в обычной жизни и на съемках, Григорий также опубликовал видео, где блогер уже находится на площадке при полном параде.

Источник:

gosha_kamaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лерчек спрятала бледность под свежим макияжем, надела однотонную черную форму, которая подчеркнула ее похудевшую фигуру. На видео она надевает парик с густыми каштановыми волосами и хоть на время придает себе вид прежней Валерии Чекалиной.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Лерчек Рак Болезнь Химиотерапия Здоровье
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Комментарии
8
Гость
19 апреля, 09:50
достали уже с этой бабой.... тысячи людей лечатся от онко... зачем про нее писать? спектакль разыграла
Гость
16 апреля, 19:03
Спектакль.
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Гость
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