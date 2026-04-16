«Не хочет, чтобы видели ее такой»: пугающие кадры с Лерчек, которая лечится от рака

Блогер Валерия Чекалина прошла вторую химиотерапию. В марте после тяжелых родов она узнала о том, что у нее последняя стадия рака желудка, и сразу же начала лечение. Весь процесс ее борьбы с болезнью фиксируют на видео и фото ее близкие люди и рассказывают, что на самом деле происходит в жизни популярного блогера, которую привыкли видеть всегда безупречной.
Друг Лерчек Гоша Камаев показал кадры из больницы, куда Лерчек приехала на вторую химиотерапию. Блогер не стала надевать парик и прятать лысую голову, которую она со слезами на глазах неделю назад сама обрила. Камаев написал, что вторая процедура далась Лерчек очень тяжело. Он показал снимок, где блогер с капельницей с трудом сидит на полу в проходе между двумя комнатами, а доктор экстренно измеряет ей давление.
— Сегодня тяжелый день. Лере было совсем плохо от химиотерапии, — подписал публикации Григорий.
Несмотря на сонливость и усталость, Камаев уверяет, что Лерчек даже под капельницей думала о работе и не захотела после тяжелой процедуры дать себе передышку, а сразу начала собираться на съемки.
— Несмотря ни на что, Лера пытается выстраивать рабочие процессы и думает, как решать финансовые сложности. Пытаемся уговорить отменить все планы, — сообщил Камаев. — Малышка поспала немного и сказала, что ей уже получше. Поэтому, как отключат химию, поедем работать сразу из больницы. Я могу поддержать любой ее выбор и решение.
По словам Камаева, Валерии, которая привыкла, что всегда появляется в Сети с безупречной прической и макияжем, с трудом дается, что все ее видят в таком состоянии. Однако, как уже признавался жених Лерчек — Луис, близкие боятся слухов и фейков в Сети, поэтому сами честно делятся происходящим во всех подробностях.
Перед съемками ей сразу в больнице начинают наносить макияж и скрывают отечность и множество синяков.
— Лера не хочет, чтобы кто-нибудь видел ее такой, какой показываю я сейчас. И вы не представляете, какой это шаг в самую уязвимость для нее, но я хочу, чтобы вы знали, что остается за кадром, — объяснил Камаев.
Чтобы показать, какая колоссальная разница между Лерчек в обычной жизни и на съемках, Григорий также опубликовал видео, где блогер уже находится на площадке при полном параде.
Лерчек спрятала бледность под свежим макияжем, надела однотонную черную форму, которая подчеркнула ее похудевшую фигуру. На видео она надевает парик с густыми каштановыми волосами и хоть на время придает себе вид прежней Валерии Чекалиной.