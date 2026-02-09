Здоровье На бутылки алкоголя хотят наносить изображения изувеченных органов — подробности

Рассказываем детали законопроекта

Пугающие фото должны снизить количество употребления спиртного | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Группа депутатов Госдумы предложила дополнять этикетки на бутылках алкоголя пугающими изображениями о последствиях злоупотребления спиртным.

Изменения хотят внести в статью 11 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Авторы инициативы считают, что она поможет уберечь здоровье граждан, которые не пьют алкоголь на постоянной основе, а лишь иногда «балуют» себя спиртным.

«Вероятно, вид, скажем, изувеченных раком органов не привлечет внимания отпетых алкоголиков. Зато может иметь эффект шоковой терапии для информирования о конкретных рисках для беременных, подростков и любителей периодических доз. Именно колеблющимся это может помочь отказаться от спиртного или минимизировать его количество в своей жизни», — отметил руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Пугающие изображения воспринимаются лучше предупреждающего о вреде текста, считает другой автор законопроекта Дмитрий Свищев. По его словам, это не лишает потребителя свободы выбора и поможет ему принимать решения более осознанно.

«Убежден, что государство обязано создать условия, в которых здоровый выбор был бы самым легким. Наш законопроект именно об этом. Это вклад не в борьбу с чем-то, а в строительство здорового, осознанного общества», — сказал депутат в разговоре с ТАСС.

Ранее в Госдуме выступили за повышение возраста, с которого граждане могут покупать табак и алкоголь, до 21 года. Подробности инициативы рассказали здесь.

Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Алкоголь Здоровье Болезнь Алкоголизм
poschehon

9 февраля, 05:49
заняться больше нечем...
Гость
9 февраля, 06:17
а на коробки ТВ изувеченный мозг?
Рекомендуем