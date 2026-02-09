Иногда виноват хозяин. Почему кошки сбрасывают вещи со стола — эксперт назвал три причины

Часто кошки хулиганят от скуки Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Одна из самых вредных привычек кошек — подобраться к столу и сбросить с него что-нибудь, махнув лапой, рассказывает «Доктор Питер». Зачем они это делают? Эксперты говорят, на то есть несколько причин.

Так проявляется инстинкт хищника

Не забываем, что кошки — это хищники. Когда они толкают предметы, это своего рода имитация удара по добыче, чтобы проверить, движется ли она.

— Быстро движущиеся объекты потенциально привлекают их внимание, и они хотят их поймать и съесть. Вот почему кошкам нравится ловить мух и играть с удочками-дразнилками. При этом даже простое сбрасывание предметов со стола удовлетворяет этот инстинкт хищника, — рассказывает изданию PetMD специалист по поведению животных Мэрилин Кригер.

Люди поощряют это поведение

Конечно, неосознанно. Однако кошка подмечает: когда она потихоньку пододвигает стакан с водой к краю стола, на нее сразу же обращают внимание. Кто-то обязательно подойдет и возьмет ее на руки.

Кошка скучает

Если вы в течение нескольких часов не обращаете на кошку никакого внимания, есть шанс, что она сама найдет способ себя развлечь. Только вам этот способ не понравится.

Как отучить кошку сбрасывать предметы со стола

Уберите с открытых поверхностей хрупкие предметы. Храните их в шкафчиках, тумбочках и других недоступных для животных местах. Создайте пространство для кошачьих развлечений. Высокие кошачьи домики и полки помогут кошке держать себя в форме. А если разместить домик у окна, она сможет наблюдать за птицами и греться на солнышке. Игрушки, за которыми можно погоняться, также избавят от скуки. «Заставляйте их добывать еду, пряча лакомства и еду на кошачьих деревьях и в игрушках-головоломках», — советует Мэрилин Кригер. Следите за своей реакцией. Если цель кошки — привлечь ваше внимание, попробуйте игнорировать такое поведение. Отсутствие реакции сделает игру неинтересной.

Ранее зоопсихолог назвала самые ласковые породы кошек. К ним чаще всего относят следующие:

рэгдоллы;

мейн-куны;

бурманские кошки;

британские короткошерстные;

шотландские кошки.