«Столкнулась с абсурдом»: как ярославцам получить результаты анализов на руки

Жительница Рыбинска Ярославской области столкнулась с трудностями при получении результатов анализов в своей поликлинике на улице Герцена, 13.
«Столкнулась с абсурдом. Записалась к платному врачу и пришла получить данные сданных в поликлинике анализов. В регистратуре ответили, что теперь карт нет, а данные анализов я могу получить, записавшись к терапевту. И ждать не меньше недели! Мне на этой неделе к врачу и они мне нужны сейчас! Раньше, просто взяв карту на руки, я бы уже их имела, а теперь сидеть в полуторачасовых очередях?» — описала проблему пациентка.
В Министерстве здравоохранения Ярославской области сообщили, что порядок получения результатов анализов един для всех.
«Пациент может заказать копию результатов анализов у своего терапевта. Отказать в копии не могут», — пояснили в Минздраве.
Чиновники добавили, что также по этому вопросу можно обратиться к руководителю медицинской организации.
Где найти результаты анализов
Кроме того, посмотреть результаты анализов можно на сайте Госуслуг, но только, если обследования проходило в государственных медучреждениях. Порядок действий в данном случае такой:
в браузере или приложении перейдите в личный кабинет, зайдите в раздел «Документы», далее в раздел «Здоровье». Там в подраздел «Медкарта», а в нем — в «Протоколы исследований»;
здесь нужно выбрать категорию и период — появятся результаты анализов. Если нужно, с Госуслуг их можно распечатать;
если в разделе «Здоровье» нет протоколов исследований, дайте разрешение на получение медицинских документов.
А вы сталкивались с трудностями в получении результатов анализов в поликлинике?