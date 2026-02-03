«Столкнулась с абсурдом»: как ярославцам получить результаты анализов на руки

«Столкнулась с абсурдом. Записалась к платному врачу и пришла получить данные сданных в поликлинике анализов. В регистратуре ответили, что теперь карт нет, а данные анализов я могу получить, записавшись к терапевту. И ждать не меньше недели! Мне на этой неделе к врачу и они мне нужны сейчас! Раньше, просто взяв карту на руки, я бы уже их имела, а теперь сидеть в полуторачасовых очередях?» — описала проблему пациентка.