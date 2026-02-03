НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

1 м/c,

ю-з.

 747мм 73%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Жизнь камерунца в Ярославле
Взрыв в многожтажке
Приехала жена Михалкова
Гид подготовки к учебному году
Скончалась известная учитель
Тест по сленгу молодежи
Боб Хартли в Ярославле
Афиша на выходные
Здоровье «Столкнулась с абсурдом»: как ярославцам получить результаты анализов на руки

«Столкнулась с абсурдом»: как ярославцам получить результаты анализов на руки

Разъяснение Минздрава

4 343
Ярославцам рассказали, как получить результаты анализов в поликлинике | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцам рассказали, как получить результаты анализов в поликлинике | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцам рассказали, как получить результаты анализов в поликлинике

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Рыбинска Ярославской области столкнулась с трудностями при получении результатов анализов в своей поликлинике на улице Герцена, 13.

«Столкнулась с абсурдом. Записалась к платному врачу и пришла получить данные сданных в поликлинике анализов. В регистратуре ответили, что теперь карт нет, а данные анализов я могу получить, записавшись к терапевту. И ждать не меньше недели! Мне на этой неделе к врачу и они мне нужны сейчас! Раньше, просто взяв карту на руки, я бы уже их имела, а теперь сидеть в полуторачасовых очередях?» — описала проблему пациентка.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области сообщили, что порядок получения результатов анализов един для всех.

«Пациент может заказать копию результатов анализов у своего терапевта. Отказать в копии не могут», — пояснили в Минздраве.

Чиновники добавили, что также по этому вопросу можно обратиться к руководителю медицинской организации.

Где найти результаты анализов

Кроме того, посмотреть результаты анализов можно на сайте Госуслуг, но только, если обследования проходило в государственных медучреждениях. Порядок действий в данном случае такой:

  • в браузере или приложении перейдите в личный кабинет, зайдите в раздел «Документы», далее в раздел «Здоровье». Там в подраздел «Медкарта», а в нем — в «Протоколы исследований»;

  • здесь нужно выбрать категорию и период — появятся результаты анализов. Если нужно, с Госуслуг их можно распечатать;

  • если в разделе «Здоровье» нет протоколов исследований, дайте разрешение на получение медицинских документов.

А вы сталкивались с трудностями в получении результатов анализов в поликлинике?

Да
Получил(а) без проблем
Никогда этого не требовалось
Не хожу в государственные поликлиники
Я вообще не хожу к врачам
Своим ответом поделюсь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Анализ Поликлиника Минздрав Рыбинск
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
38
Гость
22 апреля, 14:27
у нас в ярославском районе а амбулатории лесные поляны ч стою на узи уже год и ни слуху ни духу на маленькую пенс я не могу ходить платно
Гость
9 февраля, 18:10
На госуслугах эти результаты не открываются. Или формат сохраненного файла какой-то необычный) для него спецпрограмма нужна?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Рекомендуем