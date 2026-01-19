Суп на завтрак. Эксперт поделился рецептом блюда, которое часто готовят долгожители

Исследователь Дэн Бюттнер много лет путешествует по местам, где больше всего долгожителей в мире. Он убежден: секрет долголетия — в здоровых пищевых привычках.
Дэну сейчас 64 года, и лечащий врач назвал его «самым здоровым пациентом», рассказывает «Доктор Питер». Бюттнер поделился своим ежедневным правилом, которое помогает ему оставаться в отличной форме.
Идеальный завтрак
Пока фитнес-блогеры рассказывают об экзотических суперфудах и запрещают есть самые обычные продукты, Дэн предпочитает простую, основанную на большом количестве растительной пищи диету.
На завтрак Дэн каждый день ест… суп.
— Каждый день я начинаю с сардинского минестроне — овощного супа из фасоли, который я заправляю небольшим количеством оливкового масла и авокадо. Это придает ему сытность, — объясняет эксперт.
В минестроне добавляют сразу три вида бобов. Ученые проверили привычки жителей «голубых зон» и выяснили: рацион, богатый бобовыми, зеленью и нерафинированными углеводами, тесно связан с уменьшением риска хронических заболеваний.
Рецепт минестроне
Вам понадобится:
150 граммов сухого нута;
150 граммов сухой белой фасоли;
150 граммов сухой красной фасоли;
1–2 нарезанного кубиками картофеля;
6–8 стаканов воды или овощного бульона, если хотите, чтобы блюдо было более наваристым;
1 средняя нарезанная луковица;
5 нарезанных стеблей сельдерея;
5 нарезанных морковок;
8 измельченных зубчиков чеснока;
1 лавровый лист;
1 чайная ложка орегано;
2 столовых ложки оливкового масла;
1 чайная ложка красного или черного перца (с красным будет острее);
400 граммов нарезанных помидоров или 5 помидоров черри;
соль по вкусу.
Фасоль и нут лучше предварительно замочить на ночь. Варить суп нужно до момента, пока бобы и картофель не станут мягкими.
Если потомить блюдо подольше на медленном огне, оно приобретет пикантный вкус.
Свободный обед и ленивый ужин
В обед Дэн обычно не придерживается строгой диеты — он ест любимую пищу. Зато у него есть правило: в этот прием пищи он позволяет съесть любые фрукты на выбор.
А вечером он ходит куда-то поужинать с друзьями и близкими. Дэн убежден: общение для долголетия важно не меньше, чем здоровый рацион.
При выборе блюд в ресторане или кафе он старается делать акцент на цельные растительные продукты. Ему нравятся многие недорогие и простые традиционные рецепты.
Подход Дэна строится не на строгих запретах и крайностях, а на регулярных здоровых привычках, вкусной и полноценной еде и важных социальных связях, пишет издание Daily Mail.
Ранее мы рассказывали о 10 принципах, которые, по мнению исследователя, объединяют долгожителей. Вот лишь некоторые:
Глубокие социальные связи. Долгожители почти не остаются одни. Они погружены в жизнь своих семей, соседей или религиозных общин.
Четкое чувство цели. Целью может быть что угодно: сад, домашние заботы, помощь с внуками или просто обязанность приготовить завтрак супругу. Это дает силы жить дальше.
Принятие старости, а не борьба с ней. Долгожители не тратят силы на попытки остаться молодыми. Они спокойно принимают старение как естественную часть жизни.