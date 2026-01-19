НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Суп на завтрак. Эксперт поделился рецептом блюда, которое часто готовят долгожители

Суп на завтрак. Эксперт поделился рецептом блюда, которое часто готовят долгожители

Оно помогает оставаться в отличной форме

226
Для супа по рецепту долгожителей вам понадобятся авокадо и помидоры | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДля супа по рецепту долгожителей вам понадобятся авокадо и помидоры | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Для супа по рецепту долгожителей вам понадобятся авокадо и помидоры

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Исследователь Дэн Бюттнер много лет путешествует по местам, где больше всего долгожителей в мире. Он убежден: секрет долголетия — в здоровых пищевых привычках.

Дэну сейчас 64 года, и лечащий врач назвал его «самым здоровым пациентом», рассказывает «Доктор Питер». Бюттнер поделился своим ежедневным правилом, которое помогает ему оставаться в отличной форме.

Идеальный завтрак

Пока фитнес-блогеры рассказывают об экзотических суперфудах и запрещают есть самые обычные продукты, Дэн предпочитает простую, основанную на большом количестве растительной пищи диету.

На завтрак Дэн каждый день ест… суп.

— Каждый день я начинаю с сардинского минестроне — овощного супа из фасоли, который я заправляю небольшим количеством оливкового масла и авокадо. Это придает ему сытность, — объясняет эксперт.

В минестроне добавляют сразу три вида бобов. Ученые проверили привычки жителей «голубых зон» и выяснили: рацион, богатый бобовыми, зеленью и нерафинированными углеводами, тесно связан с уменьшением риска хронических заболеваний.

Рецепт минестроне

Вам понадобится:

  • 150 граммов сухого нута;

  • 150 граммов сухой белой фасоли;

  • 150 граммов сухой красной фасоли;

  • 1–2 нарезанного кубиками картофеля;

  • 6–8 стаканов воды или овощного бульона, если хотите, чтобы блюдо было более наваристым;

  • 1 средняя нарезанная луковица;

  • 5 нарезанных стеблей сельдерея;

  • 5 нарезанных морковок;

  • 8 измельченных зубчиков чеснока;

  • 1 лавровый лист;

  • 1 чайная ложка орегано;

  • 2 столовых ложки оливкового масла;

  • 1 чайная ложка красного или черного перца (с красным будет острее);

  • 400 граммов нарезанных помидоров или 5 помидоров черри;

  • соль по вкусу.

Фасоль и нут лучше предварительно замочить на ночь. Варить суп нужно до момента, пока бобы и картофель не станут мягкими.

Если потомить блюдо подольше на медленном огне, оно приобретет пикантный вкус.

Свободный обед и ленивый ужин

В обед Дэн обычно не придерживается строгой диеты — он ест любимую пищу. Зато у него есть правило: в этот прием пищи он позволяет съесть любые фрукты на выбор.

А вечером он ходит куда-то поужинать с друзьями и близкими. Дэн убежден: общение для долголетия важно не меньше, чем здоровый рацион.

При выборе блюд в ресторане или кафе он старается делать акцент на цельные растительные продукты. Ему нравятся многие недорогие и простые традиционные рецепты.

Подход Дэна строится не на строгих запретах и крайностях, а на регулярных здоровых привычках, вкусной и полноценной еде и важных социальных связях, пишет издание Daily Mail.

Ранее мы рассказывали о 10 принципах, которые, по мнению исследователя, объединяют долгожителей. Вот лишь некоторые:

Глубокие социальные связи. Долгожители почти не остаются одни. Они погружены в жизнь своих семей, соседей или религиозных общин.

Четкое чувство цели. Целью может быть что угодно: сад, домашние заботы, помощь с внуками или просто обязанность приготовить завтрак супругу. Это дает силы жить дальше.

Принятие старости, а не борьба с ней. Долгожители не тратят силы на попытки остаться молодыми. Они спокойно принимают старение как естественную часть жизни.

Дарья Гапионок
Суп Долголетие
Рекомендуем