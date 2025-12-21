«Даже разговаривать было трудно»: ярославец назвал симптомы болезни, свалившей его за несколько часов

Ярославец рассказал о симптомах болезни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В России фиксируется сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом в Ярославской области, по данным Роспотребнадзора на 12 декабря, эпидемиологические пороги не превышены.

«В регионе среди заболевших регистрируется грипп А2, который не относится к линии „Гонконг“», — отметили в ведомстве.

Ярославец Михаил рассказал порталу 76.RU о симптомах болезни, которая свалила его на днях.

«После жаропонижающего температура не снизилась»

«Я почувствовал недомогание в воскресенье, 14 декабря. Еще днем всё было хорошо, ходили с женой по магазинам. Но начал чихать. Думал, что это что-то аллергическое, так как посещали строительные торговые точки. А около 18 часов почувствовал озноб, начали болеть мышцы. Померил температуру — оказалось 38,5 градусов. Выпил жаропонижающее, но температура не снизилась. Через полчаса градусник показал уже 39 градусов. Тело ломило так, что трудно было даже лежать», — рассказал Михаил.

Жена, видя его состояние, вызвала скорую. Пока ждали врачей, Михаил выпил еще одну таблетку жаропонижающего. В итоге к полуночи температура опустилась до 38 градусов. В это время как раз приехала скорая.

«Мне померили температуру, делать ничего не стали. Сказали, что это обычная болезнь, поводов для принятия каких-то экстренных мер нет», — рассказал Михаил.

Ночью мужчина спал плохо — было то жарко, то холодно. Приходилось периодически отслеживать температуру, чтобы не допустить резкого подъема. Когда градусник показал опять 39 градусов, выпил еще таблетку жаропонижающего.

«Даже разговаривать было трудно»

Утром на следующий день температура держалась на отметке 38 градусов. Но очень болела голова.

«Голова буквально раскалывалась, даже разговаривать было трудно», — рассказал Михаил.

Пришел врач из поликлиники, прописал традиционный для лечения гриппа и ОРВИ набор лекарств.

На третий день Михаилу стало легче. Температура держалась на отметках 37,5-38 градусов. Но общее состояние улучшилось. В следующие дни температура начала снижаться.

При этом у мужчины не было ни насморка, ни боли в горле.

Через несколько дней такие же симптомы появились у его отца, с которым он общался перед тем, как слечь с температурой.

Как понять, у вас грипп или ОРВИ

В Роспотребнадзоре рассказали, чем грипп отличается от ОРВИ.

По информации экспертов, грипп относится к группе ОРВИ, но отличается непредсказуемым течением и более частыми осложнениями, к которым могут относиться бронхит, пневмония, отит, проблемы с сердцем, пиелонефрит, менингит, энцефалит и другие.

Как начинаются грипп и ОРВИ

Грипп развивается внезапно. Для него характерно резкое повышение температуры за несколько часов, выраженная головная боль, ломота в теле и сильная слабость. Насморк и кашель обычно присоединяются на 2-3 сутки.

ОРВИ начинается постепенно с першения в горле, чихания, недомогания. Температура повышается не всегда.

Особенности лечения гриппа и ОРВИ

При гриппе в первые 48 часов врач может назначить противовирусные препараты. Антибиотики не используются, если нет бактериальных осложнений.

При ОРВИ лечение симптоматическое, антибиотики неэффективны и не назначаются

Симптомы, при которых следует незамедлительно обратиться к врачу:

высокая температура более 5 дней;

температура, которая не снижается;

повторный подъем температуры после улучшения самочувствия;

затрудненное или шумное дыхание, кровохарканье;

боль или тяжесть в груди;

боли в области сердца;

сильная головная боль, рвота.

Как защититься от болезни