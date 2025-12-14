НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -14

4 м/c,

с-з.

 751мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
В Ярославле завершился ремонт ТЮЗа
«Умные решения»
Проверьте свои знания в географии
Прогноз погоды в Ярославле на следующую неделю
Где покататься на коньках в Ярославле
В Переславле заледенела набережная
Продолжается монтаж катка на Советской площади
Какой была зима в Ярославле в прошлом веке
Здоровье Какой грипп гуляет по Ярославской области: ответ Роспотребнадзора

Какой грипп гуляет по Ярославской области: ответ Роспотребнадзора

В регионе закрыты на карантин группы в садиках и классы в школах

620
В Ярославской области не превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ Ярославской области не превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В Ярославской области не превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области сообщили о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. На фоне сообщений об эпидемии гонконгского гриппа в ряде регионов России, ситуация в Ярославской области выглядит относительно спокойной.

«В регионе среди заболевших регистрируется грипп А2, который не относится к линии „Гонконг“. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен», — рассказали порталу 76.RU в Роспотребнадзоре.

При этом сезонный подъем заболеваемости в Ярославской области все же присутствует. Так, по информации ведомства, на 12 декабря в регионе на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 9 групп в детских садах и 33 класса в школах.

«Гонконгский грипп» (или A2-Гонконг) — вирусная инфекция, возбудителем которой является серотип H3N2 вируса гриппа A. Его симптомами является поражение дыхательной и пищеварительной системы, а также плохо купируемая высокая температура. У больных может быть сухой кашель, першение в горле, головная боль, заложенность носа, выраженная слабость, нарушение пищеварения. Инкубационный период инфекции составляет 1-2 дня. Обычно болезнь длится 10-14 дней.

Напомним, 11 декабря Федеральный Роспотребнадзор сообщил, что в стране наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Превышение эпидпорогов зарегистрировано в 17 из 89 регионов. Также в ведомстве добавили, что эпидсезон гриппа в этом году начался достаточно рано, что характерно для штамма A(H3N2).

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Грипп ОРВИ Роспотребнадзор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 минуты
Купить можно много: Игрушку, компьютер, Смешного бульдога, Стремительный скутер, Коралловый остров (Хоть это и сложно), Но только здоровье Купить невозможно...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление