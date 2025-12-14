Какой грипп гуляет по Ярославской области: ответ Роспотребнадзора

В Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области сообщили о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. На фоне сообщений об эпидемии гонконгского гриппа в ряде регионов России, ситуация в Ярославской области выглядит относительно спокойной.
«В регионе среди заболевших регистрируется грипп А2, который не относится к линии „Гонконг“. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен», — рассказали порталу 76.RU в Роспотребнадзоре.
При этом сезонный подъем заболеваемости в Ярославской области все же присутствует. Так, по информации ведомства, на 12 декабря в регионе на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 9 групп в детских садах и 33 класса в школах.
«Гонконгский грипп» (или A2-Гонконг) — вирусная инфекция, возбудителем которой является серотип H3N2 вируса гриппа A. Его симптомами является поражение дыхательной и пищеварительной системы, а также плохо купируемая высокая температура. У больных может быть сухой кашель, першение в горле, головная боль, заложенность носа, выраженная слабость, нарушение пищеварения. Инкубационный период инфекции составляет 1-2 дня. Обычно болезнь длится 10-14 дней.
Напомним, 11 декабря Федеральный Роспотребнадзор сообщил, что в стране наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Превышение эпидпорогов зарегистрировано в 17 из 89 регионов. Также в ведомстве добавили, что эпидсезон гриппа в этом году начался достаточно рано, что характерно для штамма A(H3N2).