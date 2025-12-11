НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Регионы России накрыла эпидемия гриппа и ОРВИ: что в Ярославской области

Регионы России накрыла эпидемия гриппа и ОРВИ: что в Ярославской области

Порог заболеваемости превышен на 17 территориях страны

366
В ряде регионов России отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ ряде регионов России отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В ряде регионов России отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Роспотребнадзор 11 декабря сообщил, что в Российской Федерации наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Превышение эпидпорогов зарегистрировано в 17 из 89 регионов.

«Эпидсезон гриппа в этом году начался достаточно рано, это характерно для штамма A(H3N2)», — заявили в Роспотребнадзоре.

По информации Роспотребнадзора, грипп A(H3N2), который известен как «гонконгский грипп» — острое респираторное заболевание. Его особенностью является поражение дыхательной и пищеварительной системы, а также плохо купируемая высокая лихорадка. Симптомами данного вида гриппа являются сухой кашель, першение в горле, головная боль, заложенность носа, выраженная слабость, нарушение пищеварения. Инкубационный период инфекции составляет 1-2 дня. Время протекания болезни — 10-14 дней.

При этом в ведомстве отметили, что критических мутаций вируса в этом году не обнаружено. Все изученные варианты сохранили чувствительность к противовирусным препаратам и распознаются всеми тест-системами. Вакцина, применяемая в текущем эпидсезоне в Российской Федерации, защищает от гриппа.

«Официальных данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию „нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации“, информацию о котором распространило электронное СМИ, на текущий момент нет», — подчеркнули в ведомстве.

Значительного увеличения госпитализаций больных, связанных с тяжелым течением гриппа, ни в одном субъекте не отмечается.

В Ярославской области последние опубликованные региональным Роспотребнадзором данные о заболеваемости ОРВИ и гриппом относятся к периоду с 24 по 30 ноября. На тот момент заболеваемость во всех возрастных группах не превышала пороговые показатели.

Портал 76.RU запросил у ведомства более свежие данные. Ждем информацию.

Между тем специалисты дали советы как минимизировать риск заражения сезонными недугами:

  • чаще мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, санитарных помещений и общественного транспорта;

  • по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий;

  • использовать защитные медицинские маски, прежде всего в местах с повышенным риском заражения;

  • при появлении любых симптомов респираторного заболевания следует оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
