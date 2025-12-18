«Партнерские роды приостановлены»: в Ярославле запретили посещения в роддомах из-за гриппа и ОРВИ

В Ярославле ограничили посещения в роддомах из-за эпидемии гриппа и ОРВИ Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В ярославских роддомах ограничили посещение пациентов из-за ухудшения эпидситуации и высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Одно из сообщений об этом появилось в группе роддома № 2 на Липовой горе.

«Уважаемые будущие мамы и папы, вводится ограничение посещений пациентов в стационаре и партнерских родов, подписание диспансерных книжек. Принимаем всех без подписания книжек, если у вас нет показаний для родоразрешения на третьем уровне (ОПЦ). Просим беречь себя и родных от контактов с инфекциями. Ждем улучшения эпидемиологической ситуации», — предупредили в медучреждении.

В Областном перинатальном центре также введены ограничения.

«Партнерские роды в перинатальном центре приостановлены с 15 декабря 2025 в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости гриппом», — говорится в сообщении на сайте ОПЦ.

По той же причине в стационарах приостановили посещения пациентов. Указано, что передачи принимаются ежедневно с 16:00 до 19:00 в центральном холле стационара.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области в ответ на вопрос о том, распространяются ли ограничения на все роддома в регионе, ответили следующее:

«Учреждение самостоятельно принимает решение о введении этих мер, исходя из уровня заболеваемости».

Несколько дней назад в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области сообщили о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. На фоне сообщений об эпидемии гонконгского гриппа в ряде регионов России, ситуация в Ярославской области выглядит относительно спокойной.

«В регионе среди заболевших регистрируется грипп А2, который не относится к линии „Гонконг“. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен», — уточнили в Роспотребнадзоре.