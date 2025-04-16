Когда откроется новый корпус детской больницы в Ярославле: ответ губернатора

Новый корпус детской больницы в Ярославле обещают открыть в 2025 году Источник: предоставлено ГК ЕКС











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал срок открытия нового корпуса детской больницы в Ярославле на Тутаевском шоссе.

«Осенью она откроет двери. Это серьезный проект стоимостью 3 миллиарда рублей, мы его возводим ударными темпами», — отметил глава региона 16 апреля во время отчета о работе правительства за 2024 год перед депутатами областной думы.

Напомним, о планах по строительству нового корпуса детской больницы стало известно в сентябре 2022 года. По проекту, здание будет пятиэтажным (плюс один подземный этаж). Там планируют разместить эндокринологическое, нефрологическое, педиатрическое, пульмонологическое отделения, также отделения нейрореабилитации и патологии речи, детской онкологии, гематологии и химиотерапии, дневной стационар.

Изначально застройщиком на площадке стала компания «ЕКС». Но позже подрядчика сменили — им стало АО «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области.

Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. Сначала она была зарегистрирована в Москве, а в 2017 году поменяла прописку на ярославскую. По состоянию на 30 июня 2024 года акционером компании являлся Алексей Власов (он же генеральный директор), который числится участником еще нескольких строительных фирм в Москве и Санкт-Петербурге. Компания выполняет строительные работы по всей России. В Ярославле фирма ремонтировала проспект Авиаторов в Заволжском районе, Тутаевское шоссе, проспект Машиностроителей. Также она строила новый корпус онкологической больницы и 8-этажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе. В области «ЕКС» занимается масштабной реконструкцией моста через Волгу в Рыбинске.

Стоимость строительства по контракту — около 3 миллиардов рублей. Финансирование идет из федерального и областного бюджетов.