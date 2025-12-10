«Непонятно, ради чего терпеть». Почему растет тревожность у зумеров, на которой стараются заработать все, кому не лень

Кажется, что ты один в мире такой неудачник и с этим нужно что-то делать Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

А еще говорят, что молодежь — стрессоустойчивая и жизнерадостная. Врут. Недавний опрос ВЦИОМ этот факт опровергает: молодое поколение страдает от регулярного напряжения в четыре раза чаще, чем представители старшего поколения. Да и вообще в стране уровень стресса среди населения достиг рекордных отметок.

За последние три года, согласно данным ВЦИОМ, доля россиян, регулярно испытывающих стресс (по крайней мере, они признались в этом социологам), катастрофически выросла с 26 до 37%. Параллельно сократилось число тех, кто не испытывает эмоционального напряжения, — с 42 до 35%. Это не просто рост, это тревожный звонок, указывающий на изменение качества жизни и психического благополучия миллионов граждан. По сути, в стране настоящая «эпидемия стресса».

Половина молодых людей в возрасте от 25 до 33 лет сталкивается со стрессом чаще двух раз в месяц. Это разительно контрастирует с представителями старшего поколения, которые испытывают регулярные переживания значительно реже. Подробности — в материале MSK1.RU.

Психолог Максим Марков видит корень проблемы в современном информационном поле: «Молодежь действительно испытывает значительный стресс из-за высоких стандартов жизни, транслируемых лидерами общественного мнения. Иллюзия „успешного успеха“ — что все зарабатывают миллионы, непрерывно путешествуют, состоят в лучших отношениях и вообще победили эту жизнь — создает ощущение, что ты один неудачник», — объясняет психолог.

Марков рассказывает, что хронический стресс — это не просто самоощущение, а действительно большая проблема для общества и экономики.

«Тревожные расстройства, панические атаки, нервные срывы, нарушения сна, функциональный алкоголизм и многие другие последствия фонового стресса стали абсолютно привычными вещами. Среди клиентов психологов, психотерапевтов огромное количество молодых людей, количество тех, кто на регулярной основе принимает антидепрессанты, неуклонно растет», — говорит психолог.

Психолог Ольга Грудинина (Пропубертат) предлагает еще более философский взгляд. По ее словам, старшее поколение жило в системе, где «смысл был встроен автоматически». Любое действие, будь то уборка дома или сдача металлолома, ощущалось как вклад в коллективное благо. Даже если это было частично иллюзией, люди чувствовали себя нужными, а их труд был важным, объясняет Грудинина.

А вот молодежь живет в совершенно ином мире.

«Сегодня можно работать честно, много и не видеть результата. Учиться годами и получать профессию, которая никому не нужна. Стараться и всё равно проигрывать алгоритмам, чужим возможностям или просто случайности», — отмечает психолог.

Когда прямая связь между усилием и результатом нарушена, устойчивость проваливается. Психика не справляется, потому что «непонятно, ради чего терпеть». Отсюда и высокий уровень стресса: жизнь ощущается хаотичной, а смысл — распадающимся, объясняет психолог.

Похожая картина наблюдается и в личных отношениях. Если раньше семья служила экономической опорой, то сегодня партнерство строится на эмоциональной поддержке, эмпатии и умении разговаривать — навыках, которым людей массово не учили. Молодежь ищет близости, но часто сталкивается с чужими травмами и неопределенностью.

«И наша задача — не требовать от молодежи стойкости, а помогать возвращать смысл. Речь о том, что мы говорим про смыслы сами, а не рассказываем детям, что надо делать», — резюмирует Грудинина.

А вот маркетолог-стратег и основатель агентства STRATMARK Виктория Шатнева (Пак) говорит, что сейчас борьба со стрессом превратилась в хорошо продаваемый продукт на рынке. Продается всё, что гарантирует спокойствие, — от дешевой ИИ-психотерапии до высококлассных премиальных ретритов. Ну и плюс, конечно, эзотерика.

«Главный риск для молодых — переход хронического стресса в апатию и выученную беспомощность. Закономерной реакцией на этот перманентный стресс стала коммерциализация заботы о себе. Вот рынок и фиксирует взрывной рост подписок на медитативные сервисы и спрос на психологов. Примечательно, что параллельно набирает обороты и „магический“ сегмент — гадания, таро, астрология. Это не суеверие, а попытка вернуть себе иллюзию контроля и предсказуемости в мире, который таковой не демонстрирует».